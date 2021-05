നാവിലെ രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കും; മത്സ്യത്തിന്റെ അടർന്നു മാറിയ നാവിന്റെ സ്ഥാനത്തു കണ്ടത്?

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് അഗുലാസിൽ മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഡോൺ മാർക്ക്സ് എന്ന സമുദ്ര ജീവി ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി. ഡോണിന്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയത് രണ്ടര കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരം വരുന്ന ഒരു കാർപെൻഡർ ഫിഷാണ്. എന്നാൽ ചൂണ്ട പുറത്തെടുക്കാനായി മീനിന്റെ വായ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഡോൺ അമ്പരന്നു. കാരണം മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽ നാവിനു പകരം മറ്റൊരു ജീവിയെയാണ്.

മീനുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്ഷണം തേടുന്ന ഒരിനം ഷഡ്പദമാണ് കാർപെൻഡർ ഫിഷിന്റ വായിലും സ്ഥാനംപിടിച്ചത്. ഇത്തരം ജീവികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡോൺ ഒന്നിനെ നേരിട്ടു കാണുന്നത്. അതിനാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രൊഫസർ നിക്കോ സ്മിത്തിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ പ്രത്യേകതരം പരാന്നജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആരും പകർത്തിയിരുന്നില്ല. കാർപെൻഡർ ഫിഷുകളെ മാത്രമാണ് ഇവ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. ഏറെ കാലങ്ങളായി ഗവേഷകർ ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മീനിന്റെ നാവു തുരന്നെടുത്ത് പകരം അവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ ജീവികൾ ശേഷിച്ച കാലം മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രൊഫസർ നിക്കോ സ്മിത്ത്വ്യക്തമാക്കി.

കടലിൽ മീനുകളെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന 280 തരം പരാന്നജീവികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. . ജീവിതചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവ ആൺവർഗങ്ങളായാവും ജീവിക്കുന്നത്. മീനിന്റെ ചെകിളകളിൽ കൂടി ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ഇവ പിന്നീട് വായ്ക്കുള്ളിലേക്കെത്തുന്നു. മീനിന്റെ നാവിൽ കയറിപ്പറ്റിയ ശേഷം മുൻകാലുകളിലെ നഖങ്ങൾ അവയുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് ആഴ്ത്തി യിറക്കി രക്തം വലിച്ചു കുടിച്ചാണ് ഇവ കഴിയുന്നത്. ഒരു ഘട്ടമെത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുകയും പെൺവർഗമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ശേഷിച്ച കാലം മുഴുവൻ വായ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിനാൽ വളരുന്നതിനൊപ്പം ഇവയുടെ കണ്ണുകളും ചുരുങ്ങി തുടങ്ങും. കാലക്രമേണ രക്തം വറ്റി മീനുകളുടെ നാവ് മുറിഞ്ഞു വീഴും. അതോടെ ഈ ജീവികൾ ആ സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കി അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഈ ജീവി നാവില്ലാതാക്കുമെങ്കിലും മീനിന് കാര്യമായ ആപത്തൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. പെൺ വർഗത്തിൽപെട്ട ഒരു ജീവി ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മീനിനെ ആശ്രയിക്കാനെത്തുന്ന മറ്റു ജീവികൾ ആൺവർഗമായി മീനിന്റെ ചെകിളയ്ക്കടിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഇവ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കടന്ന് മീനിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പെൺ വർഗവുമായി ഇണചേർന്നാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെകിളകളിലൂടെ തന്നെ പുറത്തുവന്നു മറ്റു മീനുകളെ തേടി പിടിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് പതിവ്.

English Summary: Tongue-eating louse discovered in the mouth of a fish by a student in South Africa