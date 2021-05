പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ‘ഭീമാ ബാംബു’; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പരിഹാരമായി അദ്ഭുത മുള!

ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനു തന്നെ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിപത്തുകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ തന്നെ കടമയാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും ഒരു പരിഹാരമാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അദ്ഭുത മുളയാണ് ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഗ്രോമോർ ബയോടെക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന അഗ്രി - ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ് പ്രകൃതിക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ ഇത്തരമൊരു നീക്കവുമായി മുന്നോട്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭീമാ ബാംബൂ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഇനം മുളയാണ് ഇവർ വികസിപ്പിച്ചത്. വളരെ വേഗത്തിൽ വളരും എന്നതാണ് പുതിയ മുള ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം ഒന്നര അടി വരെ വളരാൻ ഇവയ്ക്കു സാധിക്കും. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയാൽ പ്രതിവർഷം 300 കിലോഗ്രാം ഓക്സിജൻ നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണിവ.

പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺഡയോക്സൈഡിനെ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിലും ഇവ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. നാലു കൊല്ലം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവർഷം 400 കിലോഗ്രാം കാർബൺഡയോക്സൈഡ് വരെ ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കും. ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 80 ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രതിവർഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ മുളകൾ ഉപകരിക്കും.



മറ്റു മുളകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മുള്ളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇനമാണ് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പുതിയ മുളകളോ വിത്തുകളോ സ്വയം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല . എന്നാൽ ഒരു മുള നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് നീണ്ടകാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തെയാകെ പച്ചപ്പണിയിച്ച് ശുദ്ധവായു നൽകാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അർത്ഥം.



പരമ്പരാഗതമായ ബ്രീഡിങ് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മുള ഇനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം മണ്ണിലും വേരു പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അണുക്കളോ മറ്റു രോഗങ്ങളോ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉൽപാദകർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂരിലെ ക്യാമ്പസിൽ ഭീമാ മുളകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ പാർക്ക് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



