പ്രത്യേക ജീനുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജൈവായുധം; ഇന്നും തെളിയാത്ത ഇസ്രയേൽ കഥ!

തങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷിയെ എപ്പോഴും ഒരു പുകമറയ്ക്കുള്ളിൽ നിർത്തി രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. ഒട്ടേറെ കഥകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും അവരുടെ സൈന്യത്തെപ്പറ്റിയുണ്ട്. ആണവ, രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനുണ്ടെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം വിദഗ്ധർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചിത്രമായ ആയുധങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു കഥയാണ് എത്‌നോ ബോംബിന്റേത്.

ജീനുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബോംബ്

‘ഇസ്രയേൽ ഒരു ഭീകരായുധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ജൂത വംശത്തിലുള്ളവരെ ഒട്ടും ബാധിക്കാതെ അറബികളെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജൈവായുധം’. 1998 നവംബർ 15 നു പുറത്തിറങ്ങിയ സൺഡേ ടൈംസ് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു ഇത്. അന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കീഴിലുള്ള ഇറാഖും ഇസ്രയേലുമായി നിരന്തര പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. ഇറാഖിന്റെ കൈയിലുണ്ടെന്നു പറയപ്പെട്ട രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ജൈവ ബോംബെന്നും ലേഖനം പറഞ്ഞുവച്ചു.

‌23 വർഷം മുൻപ് ഈ വാർത്ത ലോകത്ത് ഭീതി പരത്തുകയും വലിയ രാജ്യാന്തര ചർച്ചകൾക്കു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അറബികളുടെ ശരീരത്തുള്ള ചില പ്രത്യേക ജീനുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച ഒരു ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ ആണു ജൈവായുധമെന്നാണു പത്രം വാർത്ത നൽകിയത്. ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവ് നഗരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെസ് സിയോണ ബയളോജിക്കൽ റിസർച് സെന്ററിലാണ് ഇതു വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ വാദം. ഇറാഖിലെ ആളുകളെയാണു ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വാദമുയർന്നു.

ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്ത പത്രമാധ്യമമായ സൺഡേ ടൈംസിൽ വന്ന വാർത്ത വലിയ കോലാഹലമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇസ്രയേലിലെ പാർലമെന്റംഗമായ ഡേഡി സൂക്കർ ഇസ്രയേൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരായുധം നിർമിക്കുകയില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയുധം പാടുള്ളതാണെങ്കിലും നിർമിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ.വിക്ടർ ഡെൽവെച്ചിയോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ രാസ, ജൈവ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ പുലർത്തുന്ന തികഞ്ഞ രഹസ്യാത്മകതയും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി. അക്കാലത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ ബയോടെളജി മേഖല യുഎസിനേക്കാൾ ബൃഹത്താണെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

വർണവിവേചനം നിലനിന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെളുത്തവർഗക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ കറുത്തവർഗക്കാരെ മാത്രം കൊല്ലുന്നതിനായി രാസായുധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതേ പാതയിലാണ് ഇസ്രയേലും പോകുന്നതെന്നു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇസ്രയേലിനു നേർക്ക് വിമർശനമുയർത്തി. ബ്രിട്ടിഷ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി ഒരു ശാസ്ത്ര കമ്മിഷനെയും വച്ചു.

ഇന്നും തെളിയാത്ത കഥ

സംഭവം സത്യമോ അല്ലയോയെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളെഴുതി. വയേർഡ് ന്യൂസ്, ഫോറിൻ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. യുഎസ് പത്രമായ ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് സംഭവം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നും ഇസ്രയേലിലെ അക്കാദമീഷ്യനായ ഡോറോൺ സ്റ്റാനിറ്റ്സ്കി എഴുതിയ ഒരു സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കഥയെല്ലാം പ്രചരിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏതായാലും ഈ ജൈവായുധത്തെപ്പറ്റി പിന്നീട് അധികം തെളിവുകളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ പുറത്തു വന്നില്ല.

