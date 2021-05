വന്യജീവികള്‍, പ്രത്യേകിച്ചും അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവികളുമായി അടുത്തിടപഴകുക എന്നത് ഏറെ കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ഇടപെഴകലില്‍ എന്തു സംഭവിക്കാം എന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കഴുകന്‍ വര്‍ഗമാണ് കോണ്ടോറുകള്‍. ഇവയില്‍ ഇരുപതോളം വരുന്ന കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരാണ് കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയത്. വീടിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്തെ തുറസ്സായ പ്രദേശത്ത് സാരമായ നാശം വിതച്ചാണ് ഈ കഴുകന്‍മാര്‍ മടങ്ങിയത്.

കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ടെഹാച്ചാപ്പി മേഖലയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് കഴുകന്‍മാരെത്തിയത്. യുഎസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ പക്ഷികളാണ് കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാര്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീടിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് കൂട്ടത്തോടെ ഇവ വന്നിറങ്ങിയാല്‍ അവിടെ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഊഹിക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ. അലക്കിയിട്ടിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍, വിവിധ ഉപകരണങ്ങള്‍ വരെ ഇവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്നു. കൂടാതെ വീടിന്‍റെ മട്ടുപ്പാവിലും, മുറ്റത്തുമായി ഇവയെല്ലാം വിസർജിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇരുപത് കഴുകന്‍മാരുടെ വിസര്‍ജ്യം തന്നെ തന്‍റെ വീടിനെ താറുമാറാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഉടമസ്ഥയായ സ്ത്രീയുടെ മകള്‍ സീന ലൈന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

കഴുകന്‍മാരുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ സീന ലിന്‍ എഴുതിയ രസകരമായ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനഞ്ചിലധികം വരുന്ന കഴുകന്‍മാര്‍ ഞങ്ങളുടെ വീട് കീഴടക്കി. വീടിന്‍റെ പിന്‍വശം അവര്‍ താറുമാറാക്കി. അവ ഇപ്പോഴും ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടു പോലുമില്ലാത്ത സംഭവമായതിനാല്‍ ഇത് ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു. കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ആകെയുള്ളത് 160 കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരാണ്. അതില്‍ 20 എണ്ണം ഞങ്ങളുടെ വീട് ആക്രമിച്ച് അമ്മയുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് സീന ലിനിന്‍റെ ട്വിറ്റര്‍ കുറിപ്പിനോട് ഇതിനകം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തുടര്‍ന്നുള്ള മറുപടികളില്‍ കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും സീന ലിന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് വരെ ഈ ലോകത്ത് ശേഷിച്ചിരുന്നത് 20 കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരാണ്. ഇന്ന് അത്ര തന്നെ കഴുകന്‍മാര്‍ എന്‍റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി എന്നത് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് സീന ലിന്‍ വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരെ ആദ്യമായല്ല കാണുന്നതെന്നും സീന വ്യക്തമാക്കി. അപൂര്‍വവമായി ഒന്നോ രണ്ടോ കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരെ മുന്‍പും ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കലിഫോര്‍ണിയ കോണ്ടോര്‍

വടക്കേ അമേരിക്കന്‍ മേഖലയിലെ തദ്ദേശിയ പക്ഷിവര്‍ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ വിഭാഗമാണ് കലിഫോര്‍ണിയന്‍ കോണ്ടോറുകള്‍. ചിറക് വിരിച്ചാല്‍ 10 അടിവരെ നീളം വരുന്ന ഇവ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിവര്‍ഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ഒരു കാലത്ത് വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും 1970 ളടെ ഇവ പൂര്‍ണമായും വടക്കന്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. വേട്ടയും, ജൈവ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം ക്രമേണ ഈ പക്ഷികളുടെ വംശം അറ്റുപോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

അമേരിക്കയിലാകെ 22 കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരാണ് 1980 കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ ശേഷിച്ചത്. കോണ്ടോര്‍‍ കഴുകന്‍മാരുടെ ദുരവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സംഘം പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ആദ്യം ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുന്‍കൈയെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും മുന്നോട്ടു വന്നു. ശേഷിക്കുന്ന കഴുകന്‍മാരെ പിടികൂടി കൃത്രിമ സാഹചര്യം ഒരുക്കി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനം ഉറപ്പാക്കുകയും പുതിയ തലമുറയെ സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴുകന്‍മാരെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി അകറ്റി നിര്‍ത്താം

ഏതായാലും കോണ്ടോര്‍ കഴുകന്‍മാരുടെ തിരിച്ചു വരവോടെ ഇവയും മനുഷ്യരുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളും കലിഫോര്‍ണിയ വന്യജീവി വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകന്‍മാരുടെ തിരിച്ചു വരവ് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മനുഷ്യരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാഴ്ചയില്‍ വലുപ്പവും ഭീകരത്വവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴുകന്‍മാരെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുക എളുപ്പമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഉച്ചത്തില്‍ കയ്യടിച്ചാലോ, ഒച്ച വച്ചാലോ, പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ചീറ്റിയാലോ ഇവ അകന്നു പൊയ്ക്കോളും എന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്‍റെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്.

