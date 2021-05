യോദ്ധാവിന്റെ തല പുഴുങ്ങി ചുരുക്കിയെടുത്ത ആദിമശിരസ്സ്; ബ്ലഡ് വൈസിലെ സാന്റ്സ ജീവിച്ചിരുന്നു

പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായ ബ്ലഡ് വൈസ് പുറത്തിറങ്ങിയത് 1979ലാണ്. പ്രശസ്ത അഭിനേതാക്കളായ ബ്രാഡ് ഡൂറിഫ്, ഡാൻ ഷോർ, ആമി റൈറ്റ് തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ഹോളിവുഡിലെ വിഖ്യാത മുൻനിര സംവിധായകൻ ജോൺ ഹസ്റ്റൺ ഒരുക്കിയ ഈ ഡ്രാമ ചിത്രത്തിലെ ഒരു നിർജീവ കഥാപാത്രമായിരുന്നു സാന്റ്സ. ചുരുങ്ങിയ ഒരു ആദിമ ശിരസ്സ് ഒരു വ്യാജശരീരത്തിലേക്കു ചേർത്തുള്ള ഈ നിർമിതി ആ സിനിമയുടെ കഥാഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കു വഹിച്ച കഥാപാത്രമാണ്.

സാന്റ്സ സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവേഷകർ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം കണ്ടെത്തി. ബ്ലഡ് വൈസിലെ സാന്റ്സ തികച്ചും യാഥാർഥ്യമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശിരസ്സായിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇക്വഡോറിലെ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ. തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, പെറുവിലും ഇക്വഡോറിലുമുള്ള ചില ആമസോൺ ഗോത്രങ്ങളാണ് ഇത്തരം ചുരുക്കിയ ശിരസ്സുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു മരിക്കുന്ന ശത്രുഗോത്രങ്ങളിലെ യോദ്ധാക്കളുടെ ശിരസ്സ് ചുരുക്കി ചെറുതാക്കിയാണ് ഇവർ സാന്റ്സകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്.

കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഗോത്രയോദ്ധാക്കളുടെ തലയെടുത്ത്, തലയോട്ടിയും മാംസവും മാറ്റി, വായ തുന്നിക്കെട്ടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയുണക്കിയ ശേഷം അതിൽ കല്ലും മണലും നിറച്ചാണ് ആമസോണിലെ ഗോത്രങ്ങൾ സ്റ്റാന്റ്സകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട യോദ്ധാവിന്റെ ജീവശക്തിയും ബുദ്ധിയും മറ്റു കഴിവുകളുമെല്ലാം സാന്റ്സകളിലുണ്ടെന്ന് ഈ ഗോത്രങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ശിരസ്സുകൾ കൈയിൽ വയ്ക്കുന്നവർക്ക് അതിമാനുഷമായ ശക്തികളും ഭാഗ്യവും കൈവരുമെന്നും അവർ കരുതിപ്പോന്നു.

പിൽക്കാലത്ത് ഈ മമ്മിശിരസ്സുകൾക്ക് കരിഞ്ചന്തയിലും കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ വില കൈവന്നിരുന്നു. ഇതു ശേഖരിക്കുന്ന ധനികർ യൂറോപ്പിലും യുഎസിലും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. വൻ വിലയ്ക്ക് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ ഇത്തരം ശിരസ്സുകൾ ധനികരായ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു.ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചപ്പോൾ വ്യാജശിരസ്സുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. സെമിത്തേരിയിലും മറ്റും അടക്കിയിരുന്ന മൃതശരീരങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് അവയുടെ ശിരസ്സ് വെട്ടിമാറ്റിയാണ് വ്യാജസാന്റ്സകൾ ഇവർ നിർമിച്ചത്.

ബ്ലഡ് വൈസിൽ കാണിക്കുന്ന സാന്റ്സ യുഎസിലെ ജോർജിയയിലുള്ള മെഴ്‌സർ സർവകലാശാലയിലേതായിരുന്നു. ഈ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരായ ക്രെയ്ഗ് ബൈറോണും ആഡം കീഫറുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതും. ഇതെങ്ങനെ മെഴ്‌സർ സർവകലാശാലയിലെത്തിയെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു. ഇക്വഡോറിൽ യുഎസ് സൈനിക ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ മെഴ്‌സർ സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ. ഇയാളാണ് ഇക്വഡോറിൽ നിന്നു ശിരസ്സ് സർവകലാശാലയിലെത്തിച്ചത്. 1942ൽ. തുടർന്ന് ഇവിടെ പരിപാലിച്ചുപോന്ന ശിരസ്സ് ജോൺ ഹസ്റ്റണിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ബ്ലഡ് വൈസിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഗവേഷകർ ശിരസ്സിൽ സിടി സ്‌കാൻ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുകയും നവീനമായ പരിശോധനകൾക്കു വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഇതു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ ശിരസ്സായിരുന്നെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ശിരസ്സ് ഇക്വഡോറിനു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെഴ്‌സർ സർവകലാശാല. നിലവിൽ യുഎസിലെ അറ്റ്‌ലാന്റയിലുള്ള മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഈ ശിരസ്സുള്ളത്.

English Summary: Shrunken Head Used as Movie Prop Was the Real Thing