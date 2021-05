പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ റെയിൽപ്പാളങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞത് 186 ആനകളുടെ ജീവൻ!

മനുഷ്യനും ആനയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് ട്രെയിൻ തട്ടിയുള്ള ആനകളുടെ മരണം. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലയളവിൽ അതായത് 2009-10 മുതൽ 2020-21 വരെയുള്ള ഇടവേളയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 186 ആനകൾ ട്രെയിൻ തട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ആർ.പാണ്ഡ്യരാജയ്ക്ക് നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയിലാണ് മന്ത്രാലയം ഇതു സംബന്ധമായ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ് ഡിവിഷൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഒരു പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപ്പത്രവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ

പത്തു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 27 ആനകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 2012-13 വർഷമാണ് കണക്കിൽ മുൻപിലുള്ള കാലം. റെയിൽപ്പാളങ്ങളിൽ ആനകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടമരണങ്ങളിൽ അസ്സമാണ് മുന്നിൽ ( 62). പശ്ചിമ ബംഗാൾ (57) ,ഒഡീഷ (27),ഉത്തരാഖണ്ഡ് ( 14 ), കേരളം ( 9 ) ,ജാർഖണ്ഡ് ( 7 ), തമിഴ്നാട് ( 5 ) ,കർണ്ണാടക ( 3 ) ,ത്രിപുര ( 1 ), ഉത്തർ പ്രദേശ് ( 1 ) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ മരണക്കണക്ക്.

മന്ത്രാലയം ചെയ്യുന്നതെന്ത്?

റെയിൽപ്പാതകളിൽ ആനകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് കുറവു വരുത്തനായി നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായാണ് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്.ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്നു രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം കോർഡിനേഷൻ കമ്മറ്റിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് വ്യക്തമായ ദർശനം കിട്ടുന്ന വിധം പാളങ്ങളുടെ വശങ്ങളിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന ചെടികൾ വെട്ടിമാറ്റുക, ആനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്ര ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഉയർന്ന റെയിൽ പാളങ്ങളുടെ ചരിവ് കുറയ്ക്കുക, ആനകൾക്കായി മേൽപ്പാതകൾ– അടിപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കുക, ആവശ്യമായ പാതകളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉചിതമായ സമയങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ വേഗത കുറയ്ക്കുക, അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടു വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന കൃത്യമായ പെട്രോളിങ്ങ് എന്നിവയൊക്കെ നടത്തിവരുന്നതായി വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

സഹായം 'പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ്' വക

പൂർണമായും കേന്ദ്രസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് എലഫൻ്റിന്റ് ഭാഗമായി 212.49 കോടി രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനക്കൾക്ക് നൽകിയതായും രേഖകൾ പറയുന്നു. ആനകളെയും അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ, ഇടനാഴികൾ എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുക, മനുഷ്യർ -ആന സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികളെടുക്കുക എന്നിവയോടൊപ്പം നാട്ടാനക്ഷേമം കൂടി ഉന്നം വെച്ചാണ് ഇത്രയും തുക കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം കൊണ്ട് അനുവദിച്ചത്. 35.39 കോടി സ്വീകരിച്ച കേരളമാണ് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭിച്ച സംസ്ഥാനമെന്നും രേഖയിലുണ്ട്.

2017-ലെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് 29964 കാട്ടാനകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ലോകത്തിലുള്ള ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ 60 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ്.കൂടാതെ 20 ശതമാനം നാട്ടാനകളും ഇവിടെയാണ്. 1992-ലാണ് പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ് തുടങ്ങിയത് .2010 ദേശീയ പൈതൃകകമെന്ന സ്ഥാനവും ആനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2020-ൽ ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൺവൻഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രേറ്ററി സ്പീഷിസിന്റ് അപ്പൻഡിക്സ് 1 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ പരിരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ട ആനകൾക്കാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം റെയിൽപ്പാളങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.

drsabingeorge10@gmail.com

English Summary: 186 elephants killed on railway tracks in over 10 years