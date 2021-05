‘മിങ്ക്’ പ്രേതങ്ങൾ റോക്കറ്റ് പോലെ മുകളിലേക്ക്; തുരന്നെടുത്ത് കത്തിച്ചുകളയാൻ ഡെൻമാർക്ക്!

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നാക്രമിച്ച ജീവിവംശം മിങ്കുകളായിരുന്നു. വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ വിഭാഗം ജീവികളെയാണു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിലേക്കു പടരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മിങ്കുകളിലേക്ക് വൈറസ് പകരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം.വമ്പൻ മിങ്ക് ഫാമുകൾ നിലനിന്ന ഡെൻമാർക്കിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം മിങ്കുകളെയാണു സർക്കാർ കൊന്നൊടുക്കിയത്.

എന്നാൽ അന്നു ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട മിങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമാകുന്നെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. വലിയ തോതിലുള്ള മറവു ചെയ്യൽ മൂലം കൃത്യത പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുമൂലം അന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ മിങ്കുകളുടെ ശരീരങ്ങൾ അഴുകിയതു മൂലം വലിയ അളവിൽ വാതകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ മിങ്ക് ജഡങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നു റോക്കറ്റ് തെറിക്കുന്നതു പോലെ മുകളിലോട്ടു പൊങ്ങുന്നതും ഡെൻമാർക്കിൽ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു വമ്പൻ മറവുകേന്ദ്രം ഒരു വലിയ കുടിവെള്ളശ്രോതസ്സിനരികിലാണ്. മിങ്കുകളുടെ ശവശരീരം ഇതിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണു മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനു പ്രതിവിധി പദ്ധതികൾ ഊർജിതമായി നടത്തുകയാണു ഡാനിഷ് സർക്കാർ. കുഴിച്ചിട്ട മിങ്കുകളെ പുറത്തെടുത്ത് അവയെ ഹീറ്റിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ കരിച്ചുകളയാനാണു പദ്ധതി.

യുഎസ്, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള നീർനായ കുടുംബത്തിൽപെട്ട പ്രത്യേക ജീവികളാണു മിങ്കുകൾ. നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ, ചെറിയ കാലുകളുള്ള ഇവയ്ക്കു 600 ഗ്രാം വരെയൊക്കെയാണു ഭാരം. നദിക്കരകൾ, ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടത്തൊക്കെ ഇവ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ വകഭേദങ്ങൾ ഈ ജീവികളിലുണ്ട്.സീ മിങ്ക് എന്നു മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അനധിക‍ൃത വ്യവസായികളുടെ തീവ്രമായ വേട്ടയാടലിൽ ഇവ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ വംശനാശത്തിനിരയായി.

മിങ്കുകളുടെ രോമാവൃതമായ തുകലിനായാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത്. ഡെൻമാർക്കിൽ ഇത്തരം നൂറുകണക്കിനു ഫാമുകളുണ്ട്. മിങ്ക് തുകൽ വച്ചുള്ള ഷാളുകൾ, സ്യൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രശസ്തമാണ്. സൗന്ദര്യവർധക എണ്ണയും ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ കൊടിയ ചൂഷണത്തിനു വിധേയരാകുന്ന നിർഭാഗ്യജീവികളാണ് ഇവ.

ഫാമുകളിൽ ഇവ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതരം കമ്പിക്കൂടുകളിലേക്കു മാറ്റും. ബാറ്ററി കേജുകളിൽ കഴിയുന്ന ഇവ തുകലിനായി കൊല്ലപ്പെടുന്നതു വരെ ഈ കൂടുകളിലാണ് ഇവ കഴിയുന്നത്. ജീവനോടെ തന്നെ തൊലിയുരിച്ചെടുക്കുന്ന കാടൻ രീതിയാണു പലയിടത്തും. ഡെൻമാർക്കാണു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിങ്ക് തുകൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടു കോടിക്കടുത്ത് മിങ്ക് തുകലുകളാണ് ഇവിടെ വർഷം തോറും നിർമിക്കുന്നതെന്നാണു കണക്ക്. യൂറോപ്പിൽ ഇന്നു യുഎസ് വകഭേദത്തിലുള്ള മിങ്കുകളാണു കൂടുതൽ. 1929ലാണ് ഇവ ഇവിടെയെത്തിയത്.തുടർന്ന് വ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ യൂറോപ്യൻ വകഭേദത്തിലുള്ള മിങ്കുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു.

