ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ; നഗരത്തിൽ പലഭാഗത്തും വെള്ളക്കെട്ട്

ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ. ഇന്നലെ ഉച്ചമുതൽ ആരംഭിച്ച തോരാമഴയിൽ നഗരത്തിൽ പലഭാഗത്തും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായി കാറ്റു വീശി. കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെ നഗരത്തിലെ താപനില 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കു താഴ്ന്നു.

നഗരത്തിലെ വായു മലിനീകരണം വലിയ തോതിൽ കുറയാനും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കാരണമായി. കാറ്റും മഴയും ഇന്നും തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന സൂചന. മുംബൈ, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തികുറഞ്ഞ് പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങിയതോടെയാണ് ഡൽഹിയിലും ഇന്നലെ മഴ ലഭിച്ചത്.

English Summary: Light to moderate rainfall to continue over Delhi