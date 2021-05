പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് മറക്കാതിരിക്കാം; ഇന്ന് ജൈവവൈവിധ്യദിനം!

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ് തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന മിഥ്യാബോധമകറ്റി ഭൂമിയിലെ ഓരോന്നും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാനവരാശിയെ ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജൈവവൈവിധ്യദിനം കൂടി.

സകല ജീവജാലങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നു രൂപംകൊണ്ട ക്രമമാണ് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപിന് ആധാരം. അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം പോലും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ഭൂമിയിലെ ഓരോ ജീവികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഇന്‍റര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സ് പോളിസി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓണ്‍ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആന്‍ഡ് എക്കോസിസ്റ്റം സര്‍വിസസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ ആഗോളതല അവലോകന പ്രകാരം, മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് മുമ്പില്ലാത്ത വിധം വേഗതയിൽ നാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ വിപത്തിന് പരിഹാരം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനിയും വൈകിക്കൂടായെന്നുമാണ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 'നാമും പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ജൈവവൈവിധ്യദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 'നമുക്ക് വേണ്ട പരിഹാരം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ' എന്ന കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ആശയത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഇത്തവണത്തെ മുദ്രാവാക്യം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ - ജല സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യമാണ് അടിത്തറ പാകുന്നത്.

2021 എന്ന വർഷം ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം പാർട്ടി കോൺഫറൻസിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തും. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഡെക്കേഡ് ഓൺ എക്കോസിസ്റ്റം റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന പരിപാടി ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കും. ജൈവവൈവിധ്യത്തിലെ നഷ്ടവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായതിനാൽ നവംബറിൽ യുകെയിലെ ഗ്ലാസ്ഗോവിൽ നടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസും ആഗോളതലത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാഴികക്കല്ലാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരടക്കം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 8 ദശലക്ഷം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നുമായി വേർപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനമോ മലിനീകരണമോ ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർക്കപ്പെടുന്നത് മൂലമോ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വിഭാഗം പൂർണമായും ഭൂമിയിൽനിന്നും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളിലും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും.

ഭൗമ പരിസ്ഥിതിയുടെ 75 ശതമാനവും സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെ 66 ശതമാനവും , മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അപകടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സസ്യലോകത്തെയും ജന്തുലോകത്തെയും ആകെ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തോളം ഇനങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയതോതിലുള്ള പ്രകൃതിചൂഷണം പോലും പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പന്നവും ആരോഗ്യപൂർണവുമായ പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാകൂ എന്ന സന്ദേശം നൽകി കൊണ്ടാണ് ഈ ജൈവവൈവിധ്യ ദിനം കടന്നുപോകുന്നത്.

