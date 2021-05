തീറ്റ തേടി മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങേണ്ട;വനത്തിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വനപാലകർ

കാട്ടിൽ തീറ്റ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ നാട്ടിലിറങ്ങി കൃഷി നാശം വിതയ്ക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വനത്തിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വനപാലകർ. തിരുനെല്ലി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കോട്ടപ്പാടി ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവിക പുല്ല് വളരാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ട സ്ഥലത്താണ് തീറ്റപ്പുൽ നടുന്നത്. ക്ഷീരകർഷകർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഒ3 ഇനം തീറ്റപ്പുല്ലാണ് നട്ടത്.

ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഇൗ വർഷം പുല്ല് വച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുല്ല് നടും. പനവല്ലിയിൽ വനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പവർ ഗ്രിഡിന്റെ വൈദ്യുതി ലൈനിന് അടിയിലായി കഴിഞ്ഞവർഷം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആന, കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ എന്നിവയാണു തീറ്റ തേടി കൂടുതലായും നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത്.

വനത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് തീറ്റയും വെള്ളവും ലഭിച്ചാൽ ഇവ ജനവാസകേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതു കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തിരുനെല്ലി ഡപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ എം.വി. ജയപ്രസാദ്, ഫോറസ്റ്റർ കെ. ശ്രീജിത്ത്, വാച്ചർമാരായ പി. വിജയൻ, കെ.എം. മേഘ, കെ.എ, റീന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുല്ലുകൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Planting fodder grass in forests for elephants, other herbivores