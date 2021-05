169 കിലോമീറ്റർ നീളം, 24 കിലോമീറ്റര്‍ വീതി; അടർന്നു മാറിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളി!

ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹട്ടൻ നഗരത്തിന്‍റെ ഏതാണ്ട് 7 ഇരട്ടിയോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു മഞ്ഞുപാളിയാണ് ആന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നത്. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ റോണ്‍ ഐസ് ഷെല്‍ഫ് മേഖലയില്‍ നിന്നു വേര്‍പെട്ട ഈ മഞ്ഞുപാളി സ്വതന്ത്രമായതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യന്‍ സ്പേസ് ഏജന്‍സിയാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വേര്‍പെടലിന്‍റെ വിവരങ്ങളും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും സാമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുപാളി അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിൽ നിന്ന് അടര്‍ന്നു മാറുന്നതിന്‍റെ ടൈം ലാപ്സ് വിഡിയോയും യൂറോപ്യന്‍ സ്പേസ് ഏജന്‍സി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാളിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് അടര്‍ന്നു മാറുന്നതായി ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്.

A76 എന്ന് പേര് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഈ മഞ്ഞുപാളി ഇപ്പോള്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ വെഡ്‌ഡല്‍ കടലില്‍ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 169 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ നീളം. 24 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ ആകെ വ്യാപ്തി ഏതാണ്ട് 4320 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വരും. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ കൊടും ശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വേര്‍പെടല്‍ എന്നതാണ് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

മഞ്ഞുപാളിയുടെ വലുപ്പത്തിലെ റെക്കോര്‍ഡ്



നിലവില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളിയാണ് നാലായിരത്തിലെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള A76. ഡിസംബര്‍ വരെ ലോകത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളി എ68 എന്നു വിളിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളിയായിരുന്നു. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് തന്നെ വേര്‍പെട്ട ഈ മഞ്ഞുപാളിക്ക് 6000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളി ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍ പല ഭാഗങ്ങളായി വേര്‍പെട്ടു പോയിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം ഇതുവരെ നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളി എന്ന പട്ടം ഏതാണ്ട് 4000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള എ38 എന്ന മഞ്ഞുപാളിക്കായിരുന്നു. ഈ മഞ്ഞുപാളിയെ വലുപ്പത്തില്‍ മറികടന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ എ76 റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളികളുടെ പട്ടികയെടുത്താല്‍ ആദ്യ പത്തില്‍ പോലും എ76 വരില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ലോകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുപാളിക്ക് ഏതാണ്ട് 30000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്നു. 1958 ലാണ് തെക്കന്‍ സമുദ്രമേഖലയില്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാതെ ഈ മഞ്ഞുപാളി കണ്ടെത്തിയത്. താപനില വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇനി ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഞ്ഞുപാളി ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ലെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. താപനില വർധിക്കുന്തോറും മഞ്ഞുപാളികള്‍ കൂടുതല്‍ ചെറുതായി ചിതറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണിത്.

ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ ആഘാതം



ശൈത്യകാലത്ത് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ തന്നെ ഇത്ര വലിയ മഞ്ഞുപാളി അടര്‍ന്നു മാറിയത് ആഗോളതാപനവുമായി ചേര്‍ത്തു വയ്ക്കണമെന്നതാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രലോകത്ത് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞുപാളി അടര്‍ന്ന് മാറിയ റോണ്‍ ഐസ് ഷെല്‍ഫ് മേഖല ഇതുവരെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ബാധിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വേര്‍പെടല്‍ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഇതിനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടന്നുമാണ് ഒരു സഘം ഗവേഷകരുടെ വാദം.

എന്നാല്‍ ശൈത്യകാലത്തെ ഇത്ര വലിയ മഞ്ഞുപാളിയുടെ അടര്‍ന്ന് മാറല്‍ എന്തുകൊണ്ട് സൂചനയായി കണ്ടു കൂട എന്നാണ് മറുഭാഗം ഗവേഷകരുടെ ചോദ്യം. സമുദ്രതാപനില വർധിക്കുന്നതിന്‍റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വിള്ളലിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു സമൂദ്രമേഖലയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള നീളത്തിലുള്ള മേഖലയാണ് അടര്‍ന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായ മര്‍ദം മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന വിള്ളലാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്‍ഭാഗത്തേക്കു കൂടി വ്യാപിച്ചേനെയെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.



മറ്റൊരു സംശയം നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ ഉരുകല്‍ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയര്‍ത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. കാരണം മഞ്ഞുപാളി ഇപ്പോള്‍ വെള്ളത്തിന് മുകളില്‍ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുരുകിയൊലിക്കാനോ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയര്‍ത്താനോ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല. എന്നാല്‍ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സമുദ്രതാപനില കൂടുതല്‍ ഉയരുന്നതോടെ ഈ മഞ്ഞുപാളി സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



English Summary: An iceberg about 70 times the size of Manhattan broke off from Antarctica, creating the world's largest iceberg