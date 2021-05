ചെന്നൈയിൽ കത്തിയെരിയുന്ന കത്തിരി വെയിൽ ; നഗരത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പിലും നേരിയ കുറവ്

വേനൽ കടുത്തതിനു പിന്നാലെ ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ കുറവ്. കോർപറേഷന്റെ 15 സോണുകളിൽ എട്ടിലും ഭൂഗർഭ ജലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. മേയിൽ കത്തിരി വെയിൽ ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള കടുത്ത വേനൽ മൂലമാണു ജലത്തിന്റെ അളവു കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ജലനിരപ്പ് കണക്കാക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈ മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സൂവിജ് ബോർഡ് (മെട്രോ വാട്ടർ) സ്ഥാപിച്ച ഡിജിറ്റൽ റിക്കോർഡറുകളിലാണു ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ തോത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നഗരത്തിലെ 15 സോണുകളിലുമായി 200 വാർഡുകളിലാണു റിക്കോർഡർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായാണു ജലത്തിന്റെ തോത് പരിശോധിക്കുന്നത്. തിരുവൊട്ടിയൂർ, മാധവാരം, തൊണ്ടയാർപെട്ട്, അമ്പത്തൂർ, അണ്ണാ നഗർ, ‍അഡയാർ, പെരുങ്കുടി, ഷോളിംഗനല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു കുറവു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാധവാരത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്. ഏപ്രിലിൽ -11.997 മീറ്റർ ആയിരുന്നത് മേയിൽ -15.794 ആയാണു കുറഞ്ഞത്. തിരുവൊട്ടിയൂരിൽ -5.358 മീറ്റർ ജലമായിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മേയിൽ ഇത് -5.4 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഏഴിടങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിൽ നേരിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗർഭ ജലം എടുക്കുന്നത് ഗണ്യമായി വർധിച്ചതാണു അളവു കുറയാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ പുതിയ കോളനികളിലെ താമസക്കാർക്കു മെട്രോ വാട്ടർ കണക്‌ഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും കുറവിനു കാരണമായതായി സൂചിപ്പിച്ചു. നഗരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തെങ്കിലും അതു കാര്യമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും മാസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം വരുംദിവസങ്ങളിലും വർധിക്കാനാണു സാധ്യത.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ആവശ്യത്തിനു മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ നഗരത്തിൽ ഇത്തവണ വരൾച്ച ഉണ്ടാവില്ലെന്നു മെട്രോ വാട്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം സംഭരണികളിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അധികൃതർ‌ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ആദ്യത്തോടെയാണു നഗരത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുക. സംഭരണികളിലുള്ള ജലവും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും വരൾച്ച ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Chennai: Well, groundwater level dipping in several areas