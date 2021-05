പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും ഒഡീഷയെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുര്‍ബലമായി. നിലവില്‍ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് ജാര്‍ഖണ്ഡിനു സമീപം ന്യൂനമര്‍ദ്ദമായി തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ഒഡീഷയിലെ ദംറ തുറമുഖത്തിനും ബലാസോറിനും ഇടയില്‍കൂടിയാണ് യാസ് കരയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ന്യൂനമര്‍ദം തുടരുന്നതിനാല്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇന്നും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ഹൗറയിൽ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. (PTI Photo)

ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. അതേസമയം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ബംഗാളില്‍ മൂന്നു ലക്ഷം വീടുകള്‍ തകര്‍‌ന്നു .15 ലക്ഷം പേര്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളില്‍ കഴിയുകയാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിരുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ തുറന്നു.

അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ യാസ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ മണിക്കൂറിൽ 145 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിനടുത്തു കരയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഒഡീഷയിലും ബംഗാളിലും നാശംവിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് ജാർഖണ്ഡിലേക്കു നീങ്ങി. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു.

ഒഡീഷ, ബംഗാൾ തീരമേഖലകളിൽ ചീറിയടിച്ച കാറ്റും ശക്തമായ മഴയും വൻനാശമുണ്ടാക്കി. കടൽത്തിരകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം കരയിലേക്കു കയറി. ഒഡീഷയിൽ മൂന്നും ബംഗാളിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. ഒഡീഷയിൽ 5.8 ലക്ഷം പേരെയും ബംഗാളിൽ 15 ലക്ഷം പേരെയും സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയതിനാൽ ആൾനാശം കുറയ്ക്കാനായി. ബംഗാളിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ പേർ ദുരിതത്തിലായതായി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അറിയിച്ചു. 3 ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾക്ക് നാശമുണ്ടായി. പൂർവ മിഡ്നാപ്പുറിലെ ദിഖ പട്ടണം പൂർണമായി വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഇവിടെയും മറ്റിടങ്ങളിലും സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഒഡീഷയിലെ ദിഗയിൽ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കുതിര. ചിത്രം: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

ഇതേസമയം, യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തെത്തുടർന്നു കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചു. കാസർകോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ഒഴികെ 11 ജില്ലകളിൽ ഇന്നു ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളതീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെത്തുടർന്നുള്ള മഴ നാളെയോടെ കുറയുമെങ്കിലും മറ്റന്നാൾ മുതൽ കാലവർഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Cyclone Yaas ravages Bengal, Odisha as over 2 mn evacuated; four dead