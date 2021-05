കണ്ണൂരിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യൂറേഷ്യൻ കുട്ടിക്കഴുകൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ!

വേനൽമഴ പുതു ജീവൻ നൽകിയ സഹ്യാദ്രിയുടെ പച്ചപ്പിനു മുകളിലൂടെ പാറിപ്പറന്ന കൂറ്റൻ കഴുകനെ ഫ്രെയിമിലാക്കിയപ്പോൾ സന്തോഷ് ചാൽകേയ്ക്ക് അത് കൗതുകമുള്ളൊരു ചിത്രം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴുകന്റെ ചിറകിലെ ഓറഞ്ച് ടാഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പക്ഷിനിരീക്ഷകർക്കാകെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വാർത്തയായി. കേരളത്തിൽ‍ ആദ്യമായെത്തി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വയനാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ യൂറേഷ്യൻ കഴുകൻ തന്നെയായിരുന്നു മേയ് മാസം 9ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സന്തോഷിന്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 28നാണ് കണ്ണൂരിലെ ചക്കരക്കല്ലിൽ നിന്ന് അവശ നിലയിലായ യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ മലബാർ അവയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെന്റർ‍ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്(മാർക്ക്) പ്രവർത്തകരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സി.ശശികുമാർ, റോഷ്നാഥ് രമേശ് തുടങ്ങിയവർ ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകി. ജനുവരി 31ന് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കഴുകനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയത്. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 28 മുത്തങ്ങ വനമേഖലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന യൂറേഷ്യൻ കഴുകൻ പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വച്ച് ടാഗ് തിരിച്ചറിയുക മാത്രമായി പിന്നീട് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഹ്യാദ്രി കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ഗാർഡായ സന്തോഷ് ചാൽകെയ്ക്കായിരുന്നു ജയ്ഗഡ് കോട്ടയ്ക്കു സമീപത്തു നിന്ന് ആ അപൂർവ നിമിഷം ഫ്രെയിമിലാക്കാനുള്ള അവസരം. ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ മലയുടെ മുകളിലായതിനാൽ ലഭിച്ചത് താഴ്‌വാരത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന യൂറേഷ്യൻ കഴുകന്റെ മനോഹര ചിത്രം. കഴുകന്റെ വലതു ചിറകിലെ ടാഗ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കിയ യൂറേഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ.വിഭു പ്രകാശ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിലും യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ‍ മേഖലകളിലുമാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്.

വഴിതെറ്റി കണ്ണൂരിലെത്തിയ യൂറേഷ്യൻ ‘കുട്ടി’ക്കഴുകൻ

വേറിട്ട പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു മാത്രമല്ല, വഴി തെറ്റിയുള്ള യാത്രകളിലൂടെ ചരിത്രം തിരുത്തിയവരുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചില പക്ഷികളുമുണ്ട്. രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം വഴിമാറിയ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ യൂറേഷ്യൻ കഴുകൻ എത്തിയത് കണ്ണൂരിലെ ചക്കരക്കല്ലിലാണ്. ഈ ഇനത്തിൽപെട്ട കേരളത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ പക്ഷി. സംസ്ഥാനത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 539 ആയി.

വയനാട് മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ. ചിത്രം: റോഷ്നാഥ് രമേശ്

പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ വളരെ ഭാരം കൂടിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവശനിലയിൽ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പരിചരണത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്നലെ(31–01) വയനാട് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നു വിട്ടത്. വനംവകുപ്പ് അധിക‍ൃതരും മലബാർ അവയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്(മാർക്ക്) ചേർന്നാണ് ഒരു മാസം യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ സംരക്ഷിച്ചത്.

∙പുതുവഴി തേടുന്നവർ‍

ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷികളിൽ പതിവു വഴികൾ വിട്ടു പരീക്ഷണ പാതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രായം കുറഞ്ഞ പക്ഷികളാണ്. കൂട്ടം വിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ പലപ്പോഴും വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രജനന ശേഷം ഇവ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗാ സമതലത്തിലും ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലുമെത്താറുണ്ട്. 2017ൽ സത്യമംഗലത്ത് കണ്ടെത്തിയതാണ് കേരളത്തിന് അടുത്തെത്തിയ രേഖകൾ. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു മാറുന്ന പക്ഷികൾ ‘സ്ട്രാഗ്ലേഴ്സ്’ എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. വേഗം കുറഞ്ഞവയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. മറ്റു കാരണങ്ങളുമുണ്ടാകാം. പൊതുവേ കൂട്ടമായാണു കഴുകന്മാരും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തെ വിട്ടാകും പുതിയ തീരങ്ങൾ തേടുന്നത്.

വയനാട് മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ. ചിത്രം: റോഷ്നാഥ് രമേശ്

കഴുകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവയെ വനമേഖലയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ്. ഗംഗാ സമതലം പിന്നീട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെത്തിയാൽ ഇവയുടെ ഭക്ഷണ ലഭ്യതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകും. നഗരങ്ങൾ കൂടുന്നതിനാൽ കഴുകന്മാർക്ക് കാട്ടിലെ പോലെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. കണ്ണൂരിലെത്തിയ യൂറേഷ്യൻ കഴുകൻ വഴി മാറി സഞ്ചരിച്ചത് 2,000 കിലോമീറ്ററിലേറെയാണ്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ അവശനായതാണെന്നാണു നിഗമനം. ഹിമാലയൻ കഴുകന്മാരെ മുൻപ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴി‍ഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഒറ്റപ്പെട്ടവയെ കാണാറുണ്ട്.

∙ കണ്ണൂരിലെത്തിയത് ‘കുട്ടി’ക്കഴുകൻ

സാധാരണ രീതിയിൽ 5 വർഷമെടുത്താണ് ഒരു കഴുകൻ പൂർണ വളർച്ചയെത്തുക. തൂവലിന്റെ നിറം മാറി വരും. ഇവിടെയെത്തിയത് ഒരു വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ളതാകാനാണു സാധ്യതയെന്ന് ഐയുസിഎൻ വൾ‍ച്ചർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ടീമംഗമായ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ സി.ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. ശരീരവലിപ്പത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ സാമാന്യം നല്ല വളർച്ച നേടും. പക്ഷികളുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. കണ്ണൂരിലെത്തിയ യൂറേഷ്യൻ കഴുകന് 6 കിലോയോളം ഭാരമുണ്ട്. ചിറകിന്റെ മടക്കിൽ നിന്നു തന്നെ 75 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ ചിറകുകൾക്ക് 8–9.5 അടി (2.5–2.9 മീ) വരെ വീതിയുണ്ടാകും. വയനാട്ടിൽ കാണുന്ന ചുട്ടിക്കഴുകനേക്കാൾ വലുതാണിവ. വെളുത്ത തലയും കഴുത്തും, മങ്ങിയ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ശരീരം, ഇരുണ്ട തൂവലുകൾ. 30 വർഷത്തിലേറെ ആയുസുള്ള ഇവ പറക്കുന്ന കാഴ്ച മനോഹരമാണ്.

∙ ‘മാർക്കി’നു ഫുൾമാർക്ക്

ഡിസംബർ 28നു ചക്കരക്കല്ലിനു സമീപം അവശനിലയിൽ നിലത്തു വീണ നിലയിലാണു പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയത്. രൂപം കൊണ്ടു കഴുകനാണെന്നു മനസിലാകുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായെത്തുന്ന യൂറേഷ്യൻ കഴുകനാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. വെള്ളം നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധരെ ബന്ധപ്പെട്ടു. വനംവകുപ്പിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മലബാർ അവയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്(മാർക്ക്) സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇവിടെ പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയ ഏവിയറിലെത്തുന്ന ആദ്യ അതിഥിയാണ് യൂറേഷ്യൻ കഴുകൻ. ശ്രീജിത് ഹാർവസ്റ്റ്, പ്രദീപ് ചാലാട് എന്നിവരാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പക്ഷിയെ പരിപാലിച്ചത്.

വയനാട് മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ. ചിത്രം: റോഷ്നാഥ് രമേശ്

ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും കഴുക സംരക്ഷണ വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോ.വിഭു പ്രകാശ് പരിചരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ഡയറ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതും ഇദ്ദേഹമാണ്. ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി അരക്കിലോ ബീഫ് നൽകി. പിന്നീട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കിലോ വീതവും നൽകി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ആരോഗ്യവാനായി സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നു തുടങ്ങി. ഐയുസിഎൻ വൾ‍ച്ചർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ടീമംഗമായ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ സി.ശശികുമാറും ‘മാർക്ക്’ സെക്രട്ടറി റോഷ്നാഥ് രമേശും പരിചരണത്തിനു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.

∙ കഴുകൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ

കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 9 ഇനം കഴുകന്മാരാണുള്ളത്. സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദേശാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന യൂറേഷ്യൻ കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഇവയുടെ എണ്ണം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ല. എങ്കിലും സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2017ൽ‍ സത്യമംഗലത്തു മാത്രമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ യൂറേഷ്യനെ കണ്ടതായി സമീപ കാലത്ത് രേഖകളുള്ളത്. അതിനു മുൻപുള്ള ഏതാനും രേഖകൾ അത്ര വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ആകെ 10ൽ താഴെ തവണയാണ് ഇവയെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കണ്ടതായി ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

∙ ജിയോ ടാഗ് ആവശ്യകത

വ്യക്തിഗത മാർക്കിങ് രീതിയാണ് യൂറേഷ്യൻ കഴുകനെ തുറന്നു വിടും മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചത്. ടാഗ് പുറത്തു കാണും വിധമാണ് ശരീരത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ചു നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ നമ്പർ വ്യക്തമാകും. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ടാഗ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇവയുടെ കൃത്യമായ പാത അറിയാൻ സോളർ സഹായത്തോടെയുള്ള ജിപിഎസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയേ സാധിക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയിലും ദേശീയ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടങ്ങളിലാണ് ജി ടാഗ് സംവിധാനമൊരുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത്.

വയനാട്ടിലെ ചുട്ടിക്കഴുകന്മാർ ഭക്ഷണത്തിനായി ശരാശരി 160 കിലോമീറ്ററിലധികം ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയുമേറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന കഴുകന്മാരെക്കുറിച്ച് അത്ര പോലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. സഞ്ചാരപാതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

English Summary: Eurasian Griffon Vulture rescued in Kannur now spotted in Maharashtra