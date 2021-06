30 വർഷത്തിനിടെ സംഭവിച്ച മരണങ്ങളില്‍ മൂന്നിലൊന്നിലും ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പ്!

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടെ സംഭവിച്ച മരണങ്ങളില്‍ മൂന്നിലൊന്നിലും ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അദൃശ്യ കരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠനം. 1991 മുതല്‍ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ലണ്ടന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഹൈജീന്‍ ആന്റ് ട്രോപിക്കല്‍ മെഡിസിന്‍(എല്‍.എസ്.എച്ച്.ടി.എം) പഠനം നടത്തിയത്. 42 രാജ്യങ്ങളിലെ 737 പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. മനുഷ്യ നിര്‍മിത ആഗോള താപനമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വേനല്‍കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന 37 ശതമാനം ഊഷ്മാവിലെയ വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധമുള്ള മരണങ്ങള്‍ക്കും പിന്നിലെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രദേശത്തേയും സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രത്യേകതകള്‍ ഈ മരണ നിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുമുണ്ട്.

മധ്യ- തെക്കന്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഇത്തരം മരണങ്ങള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇക്വഡോറിലും കൊളംബിയയിലുമൊക്കെ ചൂടിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളില്‍ 76 ശതമാനത്തിനും ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ 48-61 ശതമാനം മരണ നിരക്കുള്ള തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ മേഖലയാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ദുരിതഫലം കൂടുതലും അനുഭവിക്കുന്നത്. ബേണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെ ശരാശരി ആഗോള താപനം വഴിയുള്ള മരണ നിരക്കും കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനില്‍ ആകെ അന്തരീക്ഷ താപ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളില്‍ ആഗോള താപനം മരണകാരണമാകുന്നത് 35 ശതമാനത്തിനാണെങ്കില്‍ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഇത് 44.2 ശതമാനത്തിലേക്കുയരും.

ലണ്ടനിലെ അതേ നിരക്ക് തന്നെയാണ് യു.കെയില്‍ ആകെയുമുള്ളത്. പഠനത്തില്‍ വന്നവയില്‍ ഏറ്റവും മോശമായി ആഗോള താപനം ബാധിക്കുന്ന നഗരങ്ങള്‍ ചിലിയിലെ സാന്റിയാഗോ(44.3%), വിയറ്റ്‌നാമിലെ ഹോ ചി മിന്‍ സിറ്റി(48.5%), തായ്‌ലാന്റിലെ ബാങ്കോക്ക്(53.4%) എന്നിവയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലമുണ്ടായ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും അവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്താണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ വിലയിരുത്തലില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ നടപടികള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഊഷ്മാവ് വര്‍ധിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളും വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ബേണ്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഡോ. അന വിസെഡോ കബ്രെറ പറയുന്നു. ഓരോ നഗരങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം കാരണമാകുന്ന മരണങ്ങള്‍ ഏതാനും പ്രതിവര്‍ഷം ഡസന്‍ മുതല്‍ നൂറുകണക്കിന് വരെയുണ്ടാകാറുണ്ട്.

ദരിദ്ര-വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളില്‍ കഴിയുന്നവരില്‍ ആഗോള താപനം വഴിയുള്ള മരണ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. ഭാവിയില്‍ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി ആഗോളതാപനത്തെ കാണുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും ആഗോള താപനത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലം നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രൊഫ. അന്റോണിയോ ഗാസ്പറിനി ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. നാച്ചുര്‍ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ജേണലിലാണ് പഠനം പൂര്‍ണ രൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Global warming behind one in three heat-related deaths, study affirms