കാലവർഷം നാളെയെത്തും; സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ മഴ കുറയാൻ സാധ്യത, കാരണം?

കാലവര്‍ഷം നാളെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചേരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് . സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മഴക്കാലത്ത് മഴ കുറയാനാണ് സാധ്യത. എന്നാല്‍ അതിതീവ്രമഴയോ പ്രളയമോ ചുഴലിക്കാറ്റോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ ശാത്രജ്ഞര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തിയാലും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ദുര്‍ബലമാകാനാണ് സാധ്യത. ടൗട്ടേ, യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാധീനമാണ് കാരണം. ഈ മഴക്കാലത്ത് പൊതുവെ കേരളത്തിലും തെക്കേഇന്ത്യയിലാകെയും മഴ കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. 200 മുതല്‍ 258 സെന്‍റിമീറ്റര്‍വരെ മഴയാണ് കേരളത്തില്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ വേനല്‍ മഴ 108 ശതമാനം അധികം കിട്ടി. മാര്‍ച്ച് മുതൽ മെയ് അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവ് മഴക്കാലം പോലെയാകുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അതിതീവ്രമഴ ദിവസങ്ങളോ അതിന് ഇടയാക്കുന്ന കൂംബാര മേഘമായ ക്യുമുലോനിംബസിന്‍റെ രൂപീകരണമോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയാനാകില്ല. 2017 ല്‍ഒാഖി, 2018, 19, 2020 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും കടല്‍കയറ്റവും തുടങ്ങി കേരളം കടുത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങള്‍ നേരിടുന്നത് തുടര്‍കഥയാകുകയാണ്. തീവ്രകാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് മാത്രമെ പ്രവചിക്കാനേസാധിക്കൂ എന്നതും അപകടസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.



English Summary: Monsoon likely to be hit Kerala by June 3: IMD