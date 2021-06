മനുഷ്യന്‍ ഇനിയും ഏറെ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്താന്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടുകള്‍. കിലോമീറ്ററുകള്‍ ആഴത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പ്രകാശം പോലും കടന്നു ചെല്ലാറില്ല. മേല്‍ഭാഗത്ത് മുഖ്യധാരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ജീവികള്‍ക്ക് പോലും ആ അടിത്തട്ടിലേക്കെത്തിച്ചേരുക പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവിശേഷമായ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളും ജൈവ ആവാസവ്യവ്ഥയുമാണ് അവിടങ്ങളിലെ ജീവികള്‍ക്കുള്ളത്. ഹഡല്‍ സോണ്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും പുതിയ ജീവികളെ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. 6 കിലോമീറ്ററിന് താഴേക്കുള്ള കടല്‍ മേഖലയെയാണ് ഹഡല്‍ സോണ്‍ എന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

കടല്‍ത്തട്ടില്‍ നിന്ന് പുതിയ ജീവികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതു പോലെ തന്നെ വിഷമം പിടിച്ച ജോലിയാണ് ഇവയെ കടലിലെ ഭക്ഷ്യ-ജീവിത ശൃംഖലയുടെ ഏത് കണ്ണിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും. കടല്‍ത്തട്ടിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള മേഖലയിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇവയെ വേട്ടക്കാരായ ജീവികളെന്നും, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെന്നും തരം തിരിക്കാം. സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ചത്തടിയുന്ന ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് അഥവാ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഹഡല്‍ സോണില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചെമ്മീന്‍ ഇനത്തില്‍ പെട്ട ജീവിയും ഇത്തരത്തില്‍ ഭക്ഷണം കണ്ടത്തുന്ന ജീവിയാണ്.

അറ്റക്കാമെന്‍സിസ്

സാധാരണ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയാല്‍ ആ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരിനോടു ചേര്‍ത്താണ് പുതിയ ജീവിക്കും പേര് നല്‍കുക. എന്നാല്‍ ഹഡല്‍ സോണില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ജീവിക്ക് അറ്റക്കാമെന്‍സിസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് പെറുവിലെ അറ്റക്കാമാ മരുഭൂമിയില്‍ നിന്നാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയത് അറ്റക്കാമാ എന്ന അപരനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പെറു-ചിലി മേഖലയിലുള്ള ആഴക്കടല്‍ ഗര്‍ത്തത്തില്‍ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം ഈ ജീവിക്ക് അതിനെ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ലഭിക്കാതെ പോയതിനും കാരണമുണ്ട്. ഈ ജീവിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതിയ ജീവിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചത് ജോഹന്നാ വെറ്റ്സണ്‍ എന്ന ഗവേഷകയാണ്. ജോഹന്ന ഇതിന് മുന്‍പ് മൂന്ന് പുതിയ ജീവിവര്‍ഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ഇനി ജോഹന്നയുടെ പേര് ചേര്‍ത്ത് പുതിയ പേരിടുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയ മേഖലയുടെ പേരിനോട് ചേര്‍ത്തു പേരു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അറ്റക്കാമാ ഗര്‍ത്തത്തില്‍ 5 കിലോമീറ്ററിന് താഴേക്ക് ഈ ജീവികളെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അറ്റക്കാമെന്‍സിസിന്‍റെ വലുപ്പം താനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മറ്റ് ജീവികളേക്കാള്‍ ഏതാണ്ട് 2 ഇരട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പം വരുന്ന ഈ ജീവികളെ "ഭീമന്‍"മാരായ ശുചീകരണ ജീവികള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും. കാഴ്ചയിലും ഒരു പരിധി വരെ ജനുസ്സിലും ചെമ്മീനുമായി അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നവയാണ് അറ്റക്കാമെന്‍സിസുകള്‍. നട്ടെല്ല് രൂപപ്പെടാത്ത ജീവിവർഗമായ ഇന്‍വെര്‍ബറ്റെ ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണ് അറ്റക്കാമെന്‍സിസുകളുടെ സ്ഥാനം.

അടിത്തട്ട് ശുചീകരിക്കുന്നവര്‍

സമുദ്രത്തിലെ ഭീമാകാരന്‍മാരായ തിമിംഗലങ്ങള്‍ മുതല്‍ കുഞ്ഞന്‍ ജീവികളുടെ വരെ ശവപറമ്പാണ് അടിത്തട്ട് മേഖല. മറ്റ് ജീവികള്‍ ഭക്ഷിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേരുക അടിത്തട്ടിലാണ്. ഇവയെ ശുചിയാക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷണമാക്കുക എന്നതാണ് സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലെ മറ്റ് പല ജീവികളെയും എന്നതു പോലെ അറ്റക്കാമെന്‍സിസുകളുടെയും ജീവിത രീതി. അറ്റക്കാമെന്‍സുകളെ പ്രത്യേക ജീവി വിഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് അവയുടെ ഒറ്റപ്പെടല്‍ തന്നെയാണ്. അറ്റക്കാമ ഗര്‍ത്തത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഈ ജീവികള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. അറ്റക്കാമയുടെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടില്‍, റിച്ചാര്‍ഡ്സ് ഡീപ് എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വരെ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

2009 ലാണ് അറ്റക്കാമ ഹാഡല്‍ മേഖലയിൽ ഈ ജീവികളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ അന്ന് ഇവയെ പ്രത്യേക ജീവികളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൊഞ്ചുകളുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗമായ ഗ്രില്ലസുകളാണ് ഇവയെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിഗമനം. എന്നാല്‍ പിന്നീടുന്ന ആഴക്കടല്‍ ഗവേഷണങ്ങളില്‍ ഇവയുടെ അറ്റക്കാമാ ഗര്‍ത്തത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് 2018 ല്‍ നടത്തിലെ ഗവേഷണത്തിനിടയിലാണ് ഇവയില്‍ നിന്ന് ജനിതക പഠനത്തിനാവശ്യമായ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചത്. ഈ പഠനത്തിലൂട അറ്റക്കാമെന്‍സുകള്‍ പ്രത്യേക ജീവിവര്‍ഗമാണെന്ന് തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

അറ്റക്കാമാ ഹഡല്‍

പെറുവിലെ അറ്റക്കാമാ മരുഭൂമിക്ക് ഏറെക്കുറെ സമാന്തരമായി തെക്കുവടക്കായാണ് അറ്റക്കാമാ ഹഡലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പെറുവിലെ അന്‍ഡസ് പര്‍വത നിരകളുടെ ഉയരത്തിന് ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ് അറ്റക്കാമാ ഹഡലിന്‍റെ ആഴമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സമുദ്രപാളി ഇടിഞ്ഞുതാഴുന്ന സബ്ഡക്ഷന്‍ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ഈ അറ്റക്കാമാ ഹഡല്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ആഴത്തിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും കൊടിയ മര്‍ദമാണ് ഈ ഹഡല്‍ മേഖലയില്‍ അനുഭവപ്പെടുക. ഒരു വിരലിന്‍റെ അറ്റത്ത് ഒരു ടണ്‍ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ മേഖലയിലെ മര്‍ദമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള പര്യടനവും ഏറെ വിഷമം പിടിച്ചതും ചെലവേറിയതുമാണ്.

