രണ്ടു കോടി വർഷം മുൻപ് സ്രാവുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ദുരൂഹ സംഭവം; ഇന്നും തുടരുന്ന ആശങ്ക!

കോവിഡ് ലോകത്തു നിലയുറപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ഇന്നു കടന്നു പോകുന്നത്. കോവിഡ് കാലം പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചെന്നുള്ളത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധരുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ നിരീക്ഷണവിഷയമായിരുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മനുഷ്യരെയെന്ന പോലെ ജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പടരുന്നതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു മിങ്കുകൾ എന്ന ജീവികൾ യൂറോപ്പിൽ കൂട്ടക്കുരുതിക്കു വിധേയമായി. ആശങ്കയുണർത്തുന്ന മറ്റൊരു ജീവജാലങ്ങൾ സ്രാവുകളായിരുന്നു. കോവിഡിനുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ വാക്‌സീനുകളിൽ സ്രാവിന്റെ കരളിൽ നിന്നുള്ള സ്‌ക്വാലിൻ എന്ന ജൈവരാസവസ്തു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

പൊടുന്നനെ വാക്‌സീൻ വലിയ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, സ്രാവുകളുടെ എണ്ണം വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക ലോകത്തെ പല പരിസ്ഥിതിവാദികളും ഉയർത്തിയിരുന്നു. അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ക്യാംപെയ്‌നുകളും അവർ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കടലിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സ്രാവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നാശം വന്നാൽ അതു സമുദ്ര ജൈവഘടനയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

എന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥിദിന കാലയളവിൽ സ്രാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൗതുകകരമായ ഒരു പഠനം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ ഒരു വിദൂരഭൂതകാലത്ത് സ്രാവുകൾ വലിയ വംശനാശത്തിന് ഇരയായെന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്ന 90 ശതമാനം സ്രാവുകളും അപ്രത്യക്ഷമായെന്നുമാണ് പഠനം. ഏകദേശം രണ്ടു കോടി വർഷം മുൻപ് സംഭവിച്ച ഈ വംശനാശത്തെക്കുറിച്ചു യുഎസിലെ യേൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക സംഘമാണു പഠനം നടത്തിയത്.

40 കോടി വർഷങ്ങൾ മുൻപു തന്നെ സ്രാവുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉദ്ഭവിച്ചിരുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ അധിവാസം പുലർത്തിയ ഈ ജീവിവർഗത്തെ വംശനാശത്തിലേക്കു നയിച്ച ദുരൂഹസംഭവം എന്താണെന്ന് ഗവേഷകർക്കു പക്ഷേ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിമകാല സ്രാവുഫോസിലുകളായ ഇക്ത്യോലിഥ് ശേഷിപ്പുകൾ പഠിച്ചാണ് നിഗമനത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. വളരെ അപൂർവവും ചെറുതുമായ ഈ ഫോസിലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പഠനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യേൽ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയായ ഡോ.എലിസബത്ത് സിൽബർട്ടാണ് ഇതിനെ ആദ്യമായി സമഗ്രപഠനത്തിനു വിധേയമാക്കിയത്.

ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കൻ, തെക്കൻ മേഖലകളിൽ ഡീപ്‌സീ ഡ്രില്ലിങ് ഉപയോഗിച്ചാണു ഗവേഷകർ ഇക്ത്യോലിഥ് ഫോസിലുകൾ കുഴിച്ചെടുത്തത്. വിദൂരമേഖലകളായതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള ഫോസിലുകൾ നാശം കൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്ന ആശയമാണ് ഇത്ര ദുർഘടമായ ഗവേഷണത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു കരുത്ത് നൽകിയത്.

ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഫോസിലുകൾ ശേഖരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ഏകദേശം രണ്ടുകോടി വർഷങ്ങൾ തൊട്ട് സ്രാവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇരുമേഖലകളിലും ഈ സംഭവമുണ്ടായത് ഒരു വംശനാശ സംഭവത്തിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നു ഡോ.എലിസബത്ത് സിൽബർട്ട് പറയുന്നു.90 ശതമാനം സ്രാവുകളും അപ്രത്യക്ഷമായി. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെയല്ലാതെ ഒട്ടേറെ സ്പീഷീസുകളിലുള്ള സ്രാവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്പീഷീസുകളിൽ 70 ശതമാനവും നശിച്ചു പോയി.

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാകും ഇത്ര വലിയ തോതിൽ ഒരു വംശനാശം നടന്നത്? വ്യക്തമായ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വലിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളോ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളോ അക്കാലത്തു സംഭവിച്ചതിനു തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ വംശനാശത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇന്നും സ്രാവുകളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന വേട്ടയാടലുകളും ഇവയുടെ ഭൂമിയിലെ സാന്നിധ്യത്തിന് അവതാളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിൽ 70 ശതമാനത്തോളം സ്രാവുകൾ നശിച്ചെന്നാണു കണക്ക്. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനില ഉയരുന്നതും ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ മുൻകൈയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലെ ഈ വേട്ടക്കാർ മറവിയിലേക്കു പോയി മറയുമെന്നു ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. അതു ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വലിയ ആഘാതമാകും സൃഷ്ടിക്കുക.

