കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജൈവവൈവിധ്യ പ്രതിസന്ധിയും!

ആധുനിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആഗോള അടച്ചിടൽ (Global Lockdown) സംഭവിച്ച 2020 ൽ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകരും കോവിഡ്‌ 19 ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും ജൈവവൈവിധ്യ പ്രതിസന്ധിയുമാണു മനുഷ്യനെ മായ്ച്ചുകളയാൻ പാകമുളള ഈ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ മൂലകാരണമെന്ന് ഭരണാധികാരികളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യഘട്ട പ്രതിരോധം എന്ന നിലക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തലും വിതരണം ചെയ്യലും എന്നത് ശരി തന്നെ.

കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഓരോ മനുഷ്യനെയും വാക്സിൻ കവചമണിയിക്കൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ കുറേ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളും ഭരണാധികാരികളുടെ മുൻഗണന പാളിച്ചകളും കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം അതിന്റെ അതിരൗദ്രഭാവത്തിൽ താണ്ഡവമാടാൻ കളമൊരുക്കി. ചിലയിടങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷനു ശേഷവുമുള്ള രോഗപ്പകർച്ച ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. വാക്സിനേഷൻ എന്ന തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ മാത്രം ചെയ്യുകയും നാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരിസ്ഥിതിനയത്തിൽ (Global Environmental Policy) യാതൊരു പരിശോധനയോ ചികിത്സയോ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത അണു ഏതു പ്രകൃതക്കാരനായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിനും അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലുമാണ്.

ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത ഗൗണും തൊപ്പിയും വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു പതിവ് രീതിയുണ്ട് സർവകലാശാലകളിൽ. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭാവത്തിൽ കളത്തിലേക്കിറങ്ങുമ്പോഴാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയും കഴിവില്ലായ്മയും ഒക്കെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് - അതുപോലെയാണ് ഒരു വാക്സിന്റെ മിടുക്കിൽ ഇനിയും ശ്രേണി മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പകർച്ചവ്യാധികളെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ധരിച്ച്, പഴയപടി എല്ലാം തുടരാം എന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ലായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്സും വൈറ്റ്‌ ഫംഗസ്സും മറ്റും രോഗത്തേക്കാളേറെ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും ജീവിതങ്ങൾ താളംതെറ്റിക്കുന്നു. സാധുക്കളായ വൈറസുകൾ പോലും നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണു ദിവസേന കേൾക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ.

ഇവിടെയാണ് ആഗോള പരിസ്ഥിതിനയവും‌ (Global Environmental Policy) ആഗോള ആരോഗ്യ നയവും (Global Health Policy) തുല്യപരിഗണയർഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പൂർണമായും കാലാവസ്ഥയെയും നാം ഇടകലർന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുദാഹരണമാണ് , പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന എബോള പകർച്ചവ്യാധി. ഈ രോഗം വഹിച്ച വവ്വാലുകൾ ജനവാസമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ നിർബന്ധിതമായത് അവർ വസിച്ചു പോന്ന വനങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി പാമോയിൽ മരങ്ങൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ഇതേ മാതൃകയിൽ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക്‌ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്തകൾ തകരുമ്പോൾ മനുഷ്യനോടടുത്ത ആവാസമേഖലയിലേക്ക്‌ അവർ കുടിയേറുന്നു. അവയോടൊപ്പം വൈറസുകളും.

അശാസ്ത്രീയമായ വികസന സങ്കൽപ്പങ്ങളും അമിതമായ നഗരവൽക്കരണങ്ങളും നമ്മെ വനനശീകരണത്തിലേക്കും അതുവഴി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ അസന്തുലിതാവസ്തയിലേക്കും നയിക്കുകയാണ്. വികസിതരാജ്യമായാലും വികസ്വര രാജ്യമായാലും പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകജനസംഖ്യയെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ജീവിതം ജന്മാവകാശമാണ്. അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതു വമ്പനായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യമായിമാറുന്നു . ഇതായിരിക്കും ഇനിയും ഭൂമിയിൽ തുടരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെ ചെറുക്കാൻ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ ട്രില്യൻ കണക്കിനു ഡോളറാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജനതയ്ക്കായി ചിലവഴിക്കുന്നത് . എന്നാൽ അവർ കവചമണിയിക്കുന്ന ജനത വസിക്കുന്നതോ , വായു മലിനീകരണത്തിന് ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള നഗരങ്ങളിലും.

ലോകത്ത്‌ 10 ൽ 9 പേരും ശ്വസിക്കുന്നത്‌ അപകടകരമായ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ലോകാരൊഗ്യ സംഖടന (WHO) വ്യക്തമാക്കുന്നു‌ . ഒരുവശത്ത്‌ രോഗപ്രതിരോധം കുത്തിവെക്കുന്നു മറുവശത്ത്‌ രോഗാതുരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം എല്ലാ വൻകിട രാജ്യങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. അതു പോലെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി വലുതായൊന്നും ചെലവഴിക്കാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്‌ഥനമായ ഡൽഹിയെയാണു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരമായി 2016 ൽ WHO തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനാകാതെ ഒരു ജനതയെയാകെ ശ്മശാനങ്ങളിലേക്ക്‌ തള്ളി വിടേണ്ടി വരുന്നത് .അതിനേക്കാൾ വിചിത്രമിതാണ്, ഒരു മിനിട്ടിൽ 3 മില്യൻ ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക്‌‌ (disposable face mask) ഉപയോഗിച്ചു പുറന്തള്ളുന്ന മലിനീകരണം കൂടിയാണു ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കോവിഡ്‌ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറുവശം. ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷവും പുഴകളും സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളുമടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്‌ഥ ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെയും പിടിയിലമർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത്‌ വെറെയും.

ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ‌നാം പണ്ട്‌ കരുതിയതുപോലെയൊരു മണ്ടത്തരം മാത്രമാണ്, എനിക്ക് ഇതിനായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിചാരവും . ഇത്‌ അടുത്ത തലമുറയുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ തന്നെ അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ മൂലകാരണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതും പറയുന്നതും തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്. താൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുഴിയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എന്നെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ മലിനീകരണങ്ങൾക്ക്‌ കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോരോരുത്തരും ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്.

അടുക്കള മുതൽ പൂമുഖം വരെ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, നാം നിർമ്മിച്ച വീട്, നാം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ വാഹനങ്ങൾ, നിർമ്മിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരിശോധിക്കുക, ഏതൊക്കെ പരിസ്ഥിതിയോട് ചേരുന്നതാണ് - ഏതൊക്കെ മലിനീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് - എന്തൊക്കെയാണ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ. മരണമുഖത്ത്‌ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ത നിലനിർത്താനുളള നാമോരോരുത്തരുടെയും വിവേകപൂർവ്വമുള്ള ഉപഭോഗം. അത് എൻറെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീട്ടിലൂടെ കടന്ന് സമൂഹത്തിൽ പരന്നൊഴുകി ഭരണാധികാരികളുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങി ലോകത്തെയാകെ പരക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പരിസ്ഥിതിനയവും‌ ( Environmental Policy) ആരോഗ്യ നയവും (health policy) വേർതിരിക്കുന്നത്‌‌ അപകടകരമാണെന്ന് നമുക്കുറക്കെ പറയാം. മത്സരബുദ്ധിയോടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം പാർട്ടികൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് നടപ്പാക്കുന്നതിനും മത്സരിക്കട്ടെ.

English Summary: Covid-19 or the pandemic of mistreated biodiversity