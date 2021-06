പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ലോക്ഡൗണിനെയും സ്നേഹിക്കാം. കാരണം ലോക്‌ഡൗണിൽ കുറയുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം മാത്രമല്ല, വായു മലിനീകരണം കൂടിയാണ്. എന്നാൽ കർശനമായ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (2020) അത്രയും മലിനീകരണം ഈ വർഷം (2021) കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനം. എംജി സർവകലാശാല പരിസ്ഥിതി പഠന വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വായു മലീനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിലെ ‘ലോക്ഡൗൺ ഇഫക്ട് ’ കണ്ടെത്തിയത്. എംജി സർവകലാശാല പ്രൊ–വൈസ് ചാൻസലറും പരിസ്ഥിതി പഠന വിഭാഗം പ്രഫസറുമായ ഡോ. സി.ടി. അരവിന്ദ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷണ സംഘമാണ് പഠനം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പഠനം. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് എൻവയണ്മെന്റ് (സിഎസ്ഇ) ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു പുറത്തിറക്കിയ പഠനത്തിനും ലോക്ഡൗണും വായുമലിനീകരണവും തമ്മിലുള്ള ‘ബന്ധം’ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?



കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം (കാര്യവട്ടം), കൊല്ലം (പോളയത്തോട്), കൊച്ചി (ഏലൂർ), കോഴിക്കോട് (പാളയം), കണ്ണൂർ (തവക്കര) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളത്. അവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു. ഒരു ഘന അടിയിൽ എത്ര മൈക്രോ ഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് (മൈക്രോഗ്രാം പെർ ക്യുബിക് മീറ്റർ) വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് അളക്കുന്നത്. 2020 മാർച്ച് 24നാണ് ആദ്യത്തെ ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്ത്. 2021 മേയ് എട്ടിന് ലോക് ഡൗൺ 2 പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ 1ഉം 2ഉം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് എത്രയാണെന്ന കണക്കാണ് ഇനി:

∙ തിരുവനന്തപുരം



ലോക് ഡൗൺ 1

ജനുവരി 1: 34 , മേയ് 1: 16

ലോക്ഡൗൺ 2



ജനുവരി 1: 30.61, മേയ് 31: 8.4

∙ കൊല്ലം

ലോക്ഡൗൺ 1

ഫെബ്രുവരി 20: 52. ഏപ്രിൽ 20: 27

ലോക്ഡൗൺ 2



ജനുവരി 1: 50, മേയ് 31: 24

∙ കൊച്ചി



ലോക്ഡൗൺ 1

ജനുവരി 1: 13, മേയ് 1: 6

ലോക്ഡൗൺ 2



ജനുവരി 1: 39, മേയ് 31: 14.2

∙ കോഴിക്കോട്



ലോക് ഡൗൺ 1

മാർച്ച് 1: 36, മേയ് 1: 20

ലോക് ഡൗൺ 2



ജനുവരി 1: 35 , മേയ് 31: 11

∙ കണ്ണൂർ



ലോക്ഡൗൺ 1

ഫെബ്രുവരി 3: 74, മേയ് 3: 25

ലോക്ഡൗൺ 2



ജനുവരി 1: 43 , മേയ് 31: 20

∙ ഡൽഹി



ലോക്ഡൗണ്‍ 1നു മുൻപ് 400നു മുകളിലെത്തിയ വായു മലിനീകരണം ലോക്ഡൗൺ 1 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 100ന് താഴെയെത്തി. ലോക്‌ഡൗൺ 2ലും ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം 500ൽ നിന്നു 100ന് താഴെയെത്തി.

∙ ബെംഗളുരു



ലോക്ഡൗണ്‍ 1നു മുൻപ് 100നു മുകളിലെത്തിയ വായു മലിനീകരണം ലോക്ഡൗൺ 1 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 50നു താഴെയെത്തി. ലോക്ഡൗൺ 2ലും വായു മലിനീകരണം 100ൽനിന്നു 50നു താഴെയെത്തി.

∙ ചെന്നൈ



ലോക്ഡൗണ്‍ 1നു മുൻപ് 100നു മുകളിലെത്തിയ വായു മലിനീകരണം ലോക്ഡൗൺ 1 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 50ന് താഴെയെത്തി. ലോക് ഡൗൺ 2ൽ വായു മലിനീകരണം 100ൽ നിന്ന് 50ന് താഴെയെത്തി.

∙ കൊൽക്കത്ത



ലോക്ഡൗണ്‍ 1നു മുൻപ് 50നു മുകളിലെത്തിയ വായു മലിനീകരണം ലോക്ഡൗൺ 1 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 50നു താഴെയെത്തി. ലോക്‌ഡൗൺ 2ലും വായു മലിനീകരണം 150ൽനിന്ന് 50നു താഴെയെത്തി.

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും. വ്യവസായ ശാലകളിൽനിന്നുള്ള മലിനീകരണം കുറയും. ഇവ രണ്ടും സ്വാധീനിച്ചതിനാലാണ് ലോക് ഡൗൺ ഒന്നിൽ മലീനീകരണം കാര്യമായി കുറഞ്ഞത്. ഡൽഹിയിലാണ് കുടുതൽ മലിനീകരണം എന്നും കാണാം. ലോക്ഡൗണ്‍ 2ൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് വലിയ മാറ്റം വരാത്തത്. കേരളത്തിലും വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കടൽക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം കാരണം വായുമലിനീകരണം പൊതുവെ കുറവാണെന്നും ഡോ. സി.ടി. അരവിന്ദ കുമാർ പറയുന്നു.



പാഠം പഠിക്കാത്ത ഡൽഹി



തലസ്ഥാന പ്രദേശമായ ഡൽഹിയിൽ ലോക്ഡൗൺ 2നിടയിലും വായുമലിനീകരണം കാര്യമായി കുറയാത്തതിന് സിഎസ്‌ഇ പല കാരണങ്ങളാണു നിരത്തുന്നത്. അതിൽ മുഖ്യം, പരിസ്ഥി സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരം ഇനിയും പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം വായു മലിനീകരണ തോത് കാര്യമായി കുറയാതിരിക്കുന്നതിലേക്കു നയിച്ചു. 2020ലെ ലോക്‌ഡൗണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വാഹനപ്പെരുപ്പവും തിരിച്ചടിച്ചു. ഏപ്രിൽ ആറിന് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക്ഡൗണിലേക്ക് ഡൽഹി പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നാലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ വാരാന്ത്യത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണും.

അന്തരീക്ഷത്തിലെ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിന്റെ (പിഎം 2.5) അളവിൽ 20 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭാഗിക ലോക്ഡൗണിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അത്. പൂർണമായും ‘ലോക്കിട്ടതോടെ’ അതിൽ 12 ശതമാനം കൂടി കുറവുണ്ടായി. 2020ൽ 35% വരെ കുറവുണ്ടായ സ്ഥാനത്താണിത്. ഇത്തവണ ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവു നൽകിയതോടെ പിഎം 2.5ന്റെ അളവ് പിന്നെയും കുതിച്ചു കയറിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അഥവാ പൊടിപടലങ്ങൾ. 2.5 മൈക്രോൺ വലിപ്പമുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററാണ് പിഎം 2.5. വലിപ്പം കുറവായതിനാൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കു പെട്ടെന്നു കയറി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാലാണ് പിഎം 2.5 അപകടകാരിയാകുന്നത്.



English Summary: Lockdowns 2 not as affective as last year's in cleaning Kerala air