പിടിച്ചത് ആയിരത്തോളം ഒച്ചുകളെ, തടഞ്ഞത് 12 ലക്ഷം ഒച്ചുകളുടെ ജനനം; എഴുകോണിലെ ‘ഒച്ച് വേട്ടക്കാർ’

പുലർച്ചെ പോയി ഒച്ചിനെപ്പിടിച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിച്ചാൽ ഒരെണ്ണത്തിനു മൂന്നു രൂപ വച്ച് ലഭിക്കും. ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് ശല്യം രൂക്ഷമായ കൊല്ലം എഴുകോണിലാണ് ഒച്ചിനെ നൽകിയാൽ പണം ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ളത്.‍ ഒച്ചുകളുടെ പ്രജനനം തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എഴുകോണിലെ എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

ഗ്ലൗസും മാസ്കുമെല്ലാം ധരിച്ച് അതിരാവിലെ ഒച്ചുവേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്ന എഴുകോണിലെ ഏഴംഗ സംഘത്തിൽ ആറും സ്ത്രീകളാണ്. ഇതിനായി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയവർ. പണമല്ല, കർഷകരുടെ ശത്രുവായ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് പെറ്റു പെരുകുന്നത് തടയുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഒരു ഒച്ചിന് വർഷം 1200 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൊസൈറ്റി കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർ ആയിരത്തോളം ഒച്ചുകളെ പിടികൂടി. അതായത് 12 ലക്ഷം ഒച്ചുകളുടെ ജനനം തടഞ്ഞു.

സഹികെട്ട് കർഷകർ



കപ്പയുടെയും വാഴയുടെയും ഇലകൾ ഒച്ചുകൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കും. പയർ, പാവൽ, കുമ്പളങ്ങ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകൾ ഭീഷണിയാണ്. എഴുകോൺ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലാണ് പ്രധാനമായും ഒച്ചു ഭീഷണി. ഇവിടെ റെയിൽവേയുടെ 46 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒച്ചു ശല്യം രൂക്ഷമായുള്ളത്. കൂടുതൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവ വ്യാപിച്ചാൽ വൻ കൃഷിനാശമുണ്ടാകും.

ബക്കറ്റിലിട്ട് വളമാക്കും



ഒച്ചുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതരായാണ് ഒച്ചു പിടിത്തം. ശേഖരിക്കുന്ന ഒച്ചുകളെ സൊസൈറ്റിയിലെത്തിച്ച് ബക്കിറ്റിലാക്കും. അതിൽ ഉപ്പു വിതറും. ദിവസം മൂന്നു നാലു തവണ ഉപ്പു വിതറുമ്പോൾ ഇതു പൂർണമായി ചാവും. ഇവയിൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായുള്ളതിനാൽ തെങ്ങിനു വളമായി ഉപയോഗിക്കും.

ഒച്ച് ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ട സഹായം സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ ധനമന്ത്രി കെ.എം.ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒച്ചുകളെ പിടികൂടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജൈവകെണിയും അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തു. ‘ഒച്ച് വേട്ട’യ്ക്ക് കൂടുതൽ ധനസഹായം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെന്ന് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജി.മോഹൻ ലാൽ, സെക്രട്ടറി ഹർഷകുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

