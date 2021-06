‘അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഇറച്ചിക്കഷണത്തിന് ’ ഇരുമ്പിന്റെ പല്ലുകൾ; അതിശയിച്ച് ഗവേഷകർ!

വാണ്ടറിങ് മീറ്റ്‌ലോഫ് അഥവാ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഇറച്ചിക്കഷണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കക്കവർഗത്തിൽ പെട്ട ജീവിക്ക് ഇരുമ്പു കൊണ്ടുള്ള പല്ലുകളുണ്ടെന്നു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. പാറകളിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് വാണ്ടറിങ് മീറ്റ്‌ലോഫ്. ക്രിപ്റ്റോചീറ്റോൺ സ്റ്റെല്ലേരി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്ര നാമം.ഗംബൂട്ട് ചീറ്റോൺ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. 14 ഇഞ്ച് വരെ വലുപ്പം വയ്ക്കുന്ന, ഓവൽ ആകൃതിയുള്ള ഈ ജീവിക്ക് കക്കവർഗത്തിലെ മറ്റുജീവികളുടേതു പോലൊരു കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഒരു വലിയ മാംസക്കഷണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ആകൃതിയാണ് ഇതിന്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വാണ്ടറിങ് മീറ്റ്‌ലോഫ് അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കഷണം എന്ന് ഇതിനു പേരുലഭിച്ചത്.

ഇരുമ്പിന്റെ അപൂർവ മിനറൽ രൂപമായ സാന്റ ബാർബറൈറ്റാണു ഇവയുടെ പല്ലുകളിലെ മുഖ്യഘടകമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ പല്ലുകളേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി കട്ടിയുള്ളതാണത്രേ ഇവയുടെ പല്ലുകൾ. യുഎസിലെ ഇലിനോയ്‌യിലുള്ള നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സർവകലാശാലയാണു ഗവേഷണം നടത്തിയത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിലാണു ഈ ജീവികൾ പ്രധാനമായും വസിക്കുന്നത്.

കട്ടിയുള്ള പാറക്കഷണങ്ങളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ നാവുകൊണ്ടു ചീന്തിയെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ വാണ്ടറിങ് മീറ്റ്‌ലോഫിനു കഴിവുണ്ട്. കട്ടിയേറിയ ഈ പല്ലുകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായകമാകുന്നതെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം.ഇവയുടെ വായിലെ മോണകളിലല്ല, മറിച്ച് നാക്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഈ ഇരുമ്പുപല്ലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പായലും മറ്റുമാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഭക്ഷിക്കുന്നത്.

കക്കവർഗങ്ങളിലെ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൊലസ്ക് വിഭാഗത്തിലെ ചീറ്റോണുകൾ എന്ന ജീവികുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണു വാണ്ടറിങ് മീറ്റ്‌ലോഫ്. ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയുമാണ് ഇത്. ഈ ജീവികളുടെ പല്ലിന്റെ രാസഘടന കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തി ഇതേ രീതിയിലുള്ള രാസസംയുക്തങ്ങളുണ്ടാക്കിയുള്ള ത്രീഡി പ്രിന്റർ മഷിയുണ്ടാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. വളരെ കാഠിന്യമേറിയ ഘടനകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഷികൊണ്ട് നി‍ർമിക്കാനാകുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

English Summary: Meet the 'wandering meatloaf' mollusk. It's teeth are made from a rare iron, researchers say