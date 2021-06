ആഴം 164 അടി, കുഴിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ‘ഇൻഡോർ’ കുളം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ‘ഇൻഡോർ’ കുളം ബ്രിട്ടനിൽ നിർമിക്കാനായി പദ്ധതിയൊരുങ്ങുന്നു. ബ്രിട്ടനിലെ കോൺവാൾ നഗരത്തിലെ എയർപോർട്ടിനു സമീപമാണു കുളത്തിനായുള്ള സ്ഥലം. ബ്ലൂ അബിസ് എന്നാണു കുളത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. 1553 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇതു നി‍ർമിക്കുക. 18 മാസം നിർമാണകാലാവധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി 2023 മധ്യത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നു കരുതുന്നു.

164 അടിയാണു കുളത്തിന്റെ ആഴം. ഏകദേശം ഒരു 54 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കത്തോളം വരും ഈ ആഴം. 42000 ക്യുബിക് മീറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ഈ കുളത്തിനു ശേഷിയുണ്ട്.ഒളിംപിക് മൽസരങ്ങൾ നടക്കുന്ന നീന്തൽക്കുളങ്ങളിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ 17 ഇരട്ടി അളവാണ് ഇത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ആഴമുള്ളതുമായ ‘ഇൻഡോർ’ കുളമാണ് ഇതെന്നു ഇതു നിർമിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ അധികൃതർ പറയുന്നു.

ഈ കുളത്തിൽ നീന്താമെന്നൊന്നും ആരും കരുതേണ്ട. ഇതു നീന്തലിനുള്ള കുളമല്ല, മറിച്ച് ഗവേഷണം, പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായുള്ളതാണ്. ഊർജ, മറൈൻ, ഡിഫൻസ്, സ്പേസ് മേഖലകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. ബ്രിട്ടന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ ടിം പീക്കിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണു പദ്ധതി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രധാനമായും ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കുള്ള പരിശീലനമാകും കുളത്തിൽ നടക്കുക. ബഹിരാകാശത്തേക്കു പോകുന്ന യാത്രികർ അവിടെ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥി അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതേ അവസ്ഥ കുളത്തിലും സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നു ബ്ലൂ അബിസ് കമ്പനി പറയുന്നു.

ഇതു കൂടാതെ ഓഫ്ഷോർ എൻജിനീയറിങ്, ഡീപ് സീ ദൗത്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ, സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള റോബട്ടിക് ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പരിശീലനം നൽകാൻ കുളം ഉപയോഗിക്കാം. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനും കുളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിർമാതാക്കൾക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. ജലാന്തർഭാഗത്തു ചിത്രീകരണമുള്ള സീനുകൾ ഈ കുളത്തിൽ ഭംഗിയായി നി‍ർവഹിക്കാം.

കുളം, ബഹിരാകാശ പരിശീലന കേന്ദ്രം മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തുള്ളിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലാകും നിർമിക്കുക.

പത്തേക്കർ വിസ്തീർണത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിലാകും ഇവയുടെ നി‍ർമാണം നടത്തുക. നിലവിൽ പോളണ്ടിലെ മ്സ്സോനോവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡീപ് സ്പോട് എന്ന കുളത്തിനാണു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഇൻഡോർ കുളത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ് . ബ്ലൂ അബിസ് വരുന്നതോടെ ഇതു തകർക്കപ്പെടും. ഇറ്റലിയിലെ വൈ–40 ഡീപ്പ് ജോയ് എന്ന കുളമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുളം.

English Summary: The world's 'biggest and deepest' swimming pool is to be built in the UK. It will descend 164 feet