പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വിവാഹ പ്രതിജ്ഞ; കല്യാണ ദിവസം നടുന്ന മരം ആദ്യത്തെ കൺമണി, വേറിട്ട കാഴ്ച!

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലും മറ്റും വൃക്ഷത്തൈ നടീലിനെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമ്നി ലോകിപൂർ എന്ന ഗ്രാമം വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിലൂടെ പുതിയ ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംസ്കാരമാണ് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ നവദമ്പതികൾ വിവാഹദിവസം വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് പുതിയ ഒരു ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിവാഹിതരായ അതുൽ -സന്ധ്യ എന്നീ ദമ്പതികൾ വരന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ദമ്പതികൾ ചേർന്ന് ആദ്യമായി നടുന്ന വൃക്ഷത്തൈയെ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണിയായി കണ്ട് വളർച്ചയെത്തുന്നതുവരെ അതിന് പരിപാലനം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്. തണൽ വിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലവൃക്ഷതൈകളാണ് നവദമ്പതികൾ നടേണ്ടത്.

ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം മരങ്ങളും ചെടികളുമൊക്കെയായി പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഗ്രാമമായിരുന്നു അമ്നി ലോകിപൂർ. എന്നാൽ വീടുകളുടെയും ഫാമുകളുടെയും എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ അതിൽ ഏറിയ പങ്കും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനു പരിഹാരമായി മുൻ ഗ്രാമത്തലവനായ സ്വതന്ത്ര സിങ്ങാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ടെത്തിയത്. ഗ്രാമവാസികളും ഇതിന് പൂർണ പിന്തുണയേകി.

ഗ്രാമത്തിന്റെ പലഭാഗത്തായി വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് പരിപാലിക്കാൻ ആളില്ലാതെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ്. നവദമ്പതികൾ ചേർന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി കരുതി അതിന്റെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കിയാൽ ഈ ഗ്രാമത്തെ പഴയ പ്രൗഢിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകും എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദമ്പതികൾ നടുന്ന തൈ വളർച്ച എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നശിച്ചുപോയാൽ അവർ രണ്ടാമതൊന്ന് കൂടി നട്ട് ഇതേ പ്രതിജ്ഞ തുടരണമെന്നും അലിഖിത നിയമമുണ്ട്.

ആകെ 3700 ജനങ്ങളാണ് ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം ചേർന്ന് രണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലായി 100 വൃക്ഷത്തൈകൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തൈകളെ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളെന്ന പോലെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് അധ്യാപകരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

