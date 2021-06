30 വർഷം മുൻപ് വംശനാശം വന്ന ഓർക്കിഡ്; അപൂർവ പുഷ്പങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ!

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് യുകെയിൽ വംശനാശം വന്നതായി കണക്കാക്കിയ അപൂർവയിനം ഓർക്കിഡിനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി. കോൺവാളിലുള്ള നൊമുറ എന്ന ജാപ്പനീസ് ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലുള്ള ഉദ്യാനത്തിലാണ് അപൂർവയിനം ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. 1989നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഈ ഇനം യുകെയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.

സ്മോൾ ഫ്ലവേർഡ് ടങ്ങ് ഓർക്കിഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. സെറാപിസ് പർവിഫ്ലോറ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയനാമം. 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെയാണ് സാധാരണ ഇവ വളരുന്നത്. ഓറഞ്ചു നിറത്തിൽ താരതമ്യേന ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഒരു ചെടിയിൽ മൂന്നിനും 12നും ഇടയിൽ പൂക്കൾ ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവും.

15 ഓർക്കിഡ് ചെടികളുടെ കൂട്ടമാണ് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത്. മെഡിറ്ററേനിയൻ, അറ്റ്ലാൻറിക് എന്നീ സമുദ്രതീരങ്ങളിലായാണ് സാധാരണ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഓർക്കിഡുകൾ വളരുന്നത്. ഇവയുടെ വിത്തുകൾക്ക് ഭാരം വളരെ കുറവായതിനാൽ കാറ്റിൽ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനാവും. ഇങ്ങനെയാവാം ഓർക്കിഡിന്റെ വിത്തുകൾ ബാങ്കിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലെത്തിയതെന്ന് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനായ മാർക്ക് പാറ്റേഴ്സൺ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹമാണ് അപൂർവയിനം ഓർക്കിഡിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

മുകളിലെത്തിയ വിത്തുകൾ അവിടെയുള്ള മൈകോറൈസൽ ഫംഗസുമായി ചേർന്നതോടെ മുളച്ചതാവാമെന്നാണ് പാറ്റേഴ്സണിന്റെ നിഗമനം. ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

