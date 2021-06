ശരീരം നിറയെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ, നീണ്ട കൈകൾ; ആഴക്കടലിൽ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്ര ജീവി! ​

2011 ല്‍ ഫ്രഞ്ച് നാച്വറല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷക സംഘം അവരുടെ ആഴക്കടല്‍ പര്യടനത്തിനിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിയെ കണ്ടെത്തി. ഓഫിയോറ എന്ന് അവര്‍ പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ ജീവിയെ കണ്ടെത്തിയത് സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 500 അടി താഴ്ചയിലായിരുന്നു. പെസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാനിഡലോണ തീരത്തു നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റര്‍ മാറിയുള്ള ബാന്‍ക് ദുരന്ദ് എന്ന കടലിനടിയിലെ ഒരു ചെറിയ കുന്നു പോലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇവ കാണപ്പെട്ടത്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ സ്റ്റാര്‍ ഫിഷിന്‍റെ അകന്ന ബന്ധുവെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ജീവിയെ കൂടുതല്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതിലുള്ള അപൂര്‍വമായ സവിശേഷതകള്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

രൂപത്തില്‍ സ്റ്റാര്‍ ഫിഷിനോട് വളരെ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ജനിതകപരമായി വളരെ നേരിയ ബന്ധമാണ് സ്റ്റാര്‍ ഫിഷുമായി ഓഫിയോറയ്ക്കുള്ളത്. സ്റ്റാര്‍ ഫിഷിനെ പോലെ ശരീരത്തിന്‍റെ പല വശത്തേക്കും നീളുന്ന കൈകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കൈകള്‍ക്ക് നീളം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൈകളെ നീരാളി കൈകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാവും കൂടുതല്‍ ഉചിതം. അതേസമയം ഗവേഷകരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ കൈകളിലും അവയുടെ ശരീരത്തിലുമെല്ലാം കാണപ്പെട്ട മുള്ള് പോലുള്ള അവയവങ്ങളാണ്. ഈ ജീവിയുടെ വായ്ഭാഗം മുതല്‍ കൈകളിലും അവയുടെ അറ്റത്തുമെല്ലാം നിറയെ പല്ലുകളുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പല്ലുകളാണ് മുള്ളുകള്‍ പോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നില്‍ക്കുന്നത്.

മൈക്രസ്കോപിക് സ്കാനിലൂടെയാണ് മുള്ള് പോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നില്‍ക്കുന്നത് പല്ലുകള്‍ക്ക് സമാനമായ സവിശേഷതകളുള്ള അവയവമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ജീവികളെ കൈകളുപയോഗിച്ച് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ അവ വഴുതി പോകാതെ പിടിച്ച് നിര്‍ത്താനാണ് ഈ പല്ലുകള്‍ ഓഫിയോറയെ സഹായിക്കുകയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയെ ശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുന്നത്. മുന്‍പെങ്ങും ശരീരത്തിലുടെനീളം പല്ലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയേയും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പല്ലുകളുള്ള ജീവിയായി ഓഫിയോറയെ കണക്കാക്കിയാലും തെറ്റാവില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പുരാതന ജീവികള്‍

ഒരു പക്ഷേ ഈ ജീവികളും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ജീവിവര്‍ഗമെന്ന് കരുതുന്ന കൊയ്‌ലാകാന്ത്, തുവാതര തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ പുരാതന ജീവിയാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഈ ജീവിയുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേതകതകളും ശരീരഘടനയുടെ പുരാതന സ്വഭാവവും അധികമൊന്നും പരിണാമം സംഭവിക്കാത്ത സമുദ്രജീവിയുടേതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിലും ഈ നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ഈ ജീവി സ്റ്റാര്‍ ഫിഷ് ഇനത്തില്‍ പെട്ട മത്സ്യങ്ങളുമായാണ് വേര്‍പിരിഞ്ഞതെന്നും അത് 18 കോടി വര്‍ഷം മുന്‍പാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. അതിന് ശേഷം കാര്യമായ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ജീവിയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്ന് സമാന ഇനത്തില്‍ പെട്ട ജീവിയുടേതെന്ന് കരുതുന്ന ശരീരം മുഴുവന്‍ പല്ലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഫോസില്‍ മുന്‍പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഫോസിലും ഓഫിയോറയുടെ മില്യണ്‍ കണക്കിന് വര്‍ഷത്തെ പാരമ്പര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫോസിലിന്‍റെ 3ഡി രൂപം ഉണ്ടാക്കി പരിശോധിച്ച ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചതും ഓഫിയോറയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ രൂപമാണ്. അതേസമയം ഈ ജീവികളെ ലിവിങ് ഫോസിലുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നേരിയ പരിണാമം പോലും സംഭവിക്കാത്ത ജീവികളുടെ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കാരണം അത്തരം ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന കൊയ്‍‌ലാകാന്തുകളില്‍ നിന്നു മറ്റും വ്യത്യസ്തമായി നേരിയ പരിണാമങ്ങള്‍ ഓഫിയോറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതിന്‍റെ ഫലമായി ഈ ജീവികളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജീനുകളും കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷത്തെ പാരമ്പര്യം പേറുന്നവയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സീ മൗണ്ട്



ഓഫിയോറയെ കണ്ടെത്തിയ സീമൗണ്ട് അഥവാ കടല്‍ക്കുന്ന് മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ജീവികളുടെ ജനിതക വ്യത്യസ്തത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിച്ചു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് നിർജീവമായ കടലിനടിയിലെ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളാണ് സീമൗണ്ടുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം വിജനമായ സീമൗണ്ടുകളിലൊന്നില്‍ നിന്നുമാണ് ഓഫിയോറയെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സവിശേഷമായ ചില ജീവി വര്‍ഗങ്ങളെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാല്‍ കാര്യയമായ ജൈവസമ്പത്തില്ലാത്ത ഈ മേഖലയിലേക്ക് അത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കടല്‍ജീവികള്‍ കടന്നു ചെല്ലുന്നതും വിരളമാണ്. ഈ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് പസിഫിക്കിന്‍റെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സീ മൗണ്ടുകളെ ദേശീയ പാര്‍ക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഓസ്ട്രേലിയ തയാറെടുക്കുകയാണ്.

