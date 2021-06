എത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം പേരിലൊരു തവള; യൂഫ്ലിക്റ്റിസ് കേരള!

തവളകളുടെ നാട്ടിൽനിന്ന് പുതിയൊരിനത്തെക്കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരാവട്ടെ അതിഥിക്ക് കേരളം എന്ന പേരു നൽകി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിൽ നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണത്തിലാണ് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ‘യൂഫ്ലിക്റ്റിസ് കേരള’ എന്നാണ് പുതിയ ഇനം തവളയ്ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഇനം തവളകൾ അധിവസിക്കുന്ന കേരളത്തിൽനിന്ന് ഇതാദ്യമായാണ് നാടിൻ്റെ സ്വന്തംപേരുമായി ഒരു തവള അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.

സാധാരണ കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ചാട്ടക്കാരൻ അഥവാ കുളത്തവള എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന തവളകളോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള ഈ പുതിയ ഇനം തവളകൾ അധിവസിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളിലാണ്. രാജ്യാന്തര ജേണലായ സൂടാക്സയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിലാണ് പുതിയ ഇനം തവളയെ കണ്ടെത്തിയതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ ഇനം തവളയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഉഭയജീവി വൈവിധ്യം 182 എന്ന ഉയർന്ന സംഖ്യയിലെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൊത്തം ഉഭയജീവികളിൽ 40 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണെന്നത് ഈ രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എത്ര മാത്രം വിലമതിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോ.കെ.പി.ദിനേഷ്, ഡോ.ബി.എച്ച്.സി.കെ.മൂർത്തി, ഡോ.കൗഷിക് ദൗത്തി, ബെംഗളൂരു മൗണ്ട് കാർമൽ കോളജിലെ ഡോ.പി.ദീപക്, ഭുവനേശ്വർ നൈസറിലെ അവരാജൽ ഘോഷ് എന്നിവരാണ് ഈ പുതിയ ഇനം തവളയെ കണ്ടെത്തിയ പഠനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്.

English Summary: New Species of Frog Identified in Thattekkad Sanctuary