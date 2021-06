മിസോറമിൽ നിന്ന് 2 പുതിയ ഇനം ഉറുമ്പുകള്‍; കണ്ടെത്തിയത് മലയാളി ഗവേഷകരുടെ സംഘം!

മിസോറമിൽ നിന്നു 2 പുതിയ ഇനം ഉറുമ്പുകളെ മലയാളി ഗവേഷകരുടെ സംഘം കണ്ടെത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ അശോക ട്രസ്റ്റ് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റിലെ (എട്രീ) ഗവേഷകരായ കൊല്ലം സ്വദേശി ഡോ. പ്രിയദർശനൻ ധർമ്മ രാജൻ, പന്തളം സ്വദേശി ഡോ. അനൂപ് കരുണാകരൻ, മലപ്പുറം കാരാട് സ്വദേശി അശ്വജ് പുന്നത്ത് എന്നിവരാണു മിർമിസിന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 2 അപൂർവ ഇനം ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്.

ഉറുമ്പുകൾക്ക് മിർമിസിന ബാവയ് (Myrmecina bawai), മിർമിസിന റെട്ടിക്കുലാറ്റ (Myrmecina reticulata) എന്നിങ്ങനെയാണു പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രജതജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന എട്രീയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനുമായ ഡോ. കമൽജിത്ത് എസ്. ബാവയോടുള്ള ആദരസൂചനകമായാണു പുതിയ ഇനം ഉറുമ്പിനു മിർമിസിന ബാവയ് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു ഡോ. പ്രിയദർശനൻ ധർമ്മ രാജൻ പറഞ്ഞു.

മിസോറാമിലെ ഫാങ്പൂയ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നാണു മിർമിസിന ബാവയ് ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നു 1619 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ, ഇളം കറുപ്പോടു കൂടിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മിർമി സിന ബാവയ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റു ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അപൂർവ്വമായി കാണുന്ന മിർമിസിന ഉറുമ്പുകൾ 30–150 പേരുള്ള ചെറു കുടുംബങ്ങളിലായി കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ കല്ലിനടിയിലോ വീണു കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിലോ ആണു സാധാരണ കഴിയുന്നത്. അജ്ഞാതവാസം നയിക്കുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവരുടെ സ്വഭാവ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിമിതമാണ്.

മിർമിസിന റെട്ടിക്കുലാറ്റ

മിസോറാമിലെ മാമിറ്റ് ജില്ലയിലെ ടാമ്പ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നു 409 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് മിർമിസിന റെട്ടിക്കുലാറ്റ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്ത്. അടിവയർ ഭാഗത്ത് ചെറു വലകണ്ണികൾ പോലുള്ള അടയാളമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. മിസോറമിൽ നിന്ന് ആദ്യമായാണു മിർമിസിന ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ 7 ഇനം മിർമിസിന ഉറുമ്പുകളുണ്ടെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണവും കേരളത്തിലാണു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര ജൈവ സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നത്. ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര മാസികയായ സൂടാക്‌സയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

