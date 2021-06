സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ആനകൾക്കായി ഈ ഗ്രാമവാസികൾ വിട്ടുനൽകിയത് 33 ഏക്കർ ഭൂമി!

കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവായതോടെ ഇതിന് മാതൃകാപരമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അസമിലെ നാഗോൺ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമം . കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന 700 ഗ്രാമവാസികൾ ചേർന്ന് 33 ഏക്കർ സ്ഥലം സ്ഥലം ആനകൾക്കായി വിട്ടു നൽകി. ആനൾക്ക് ഭക്ഷണം തേടാനുള്ള മേഖല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത്.

സമീപ ജില്ലയായ കർബി അങ്‌ലോങ്ങിലെ വനത്തിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ഗ്രാമത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഭക്ഷണം തേടിയെത്തുന്ന ഇവ നെൽപ്പാടങ്ങളും മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളും നശിപ്പിച്ച ശേഷമാവും മടങ്ങുക. ഇവയെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ അനേകം കാട്ടാനകൾക്കും ഗ്രാമവാസികൾക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ആനകളെ തുരത്താൻ പല മാർഗങ്ങളും ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവയ്ക്കായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ ഗ്രാമവാസികൾ തീരുമാനിച്ചത്.

2019 മുതൽ ഗ്രാമവാസികൾ ഇത്തരത്തിൽ ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം തേടാനായി സ്ഥലം നീക്കിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ സ്ഥലം വിട്ടു നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെടികളും പുല്ലുകളും മാവും പ്ലാവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു. ഹാത്തി ബന്ധു എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആനകൾക്കു തീറ്റ തേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നെൽപ്പാടങ്ങളും ഒരുക്കി.

ഇങ്ങനെയൊരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടതിനുശേഷം ആനകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളതായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ബിനോദ് ദുലു ബോറ ഇന്ത്യ ടുഡെയോടു വ്യക്തമാക്കി. അസമിലെ വനം വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2016 നും 2019 നും ഇടയിൽ ആനകൾ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് 359 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Assam villagers donate around 33 acre land to create separate food zones for wild elephants