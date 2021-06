വുഹാൻ മാർക്കറ്റിലല്ല കോവിഡിന്റെ ജനനം; വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി യുഎസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

ലാബിൽ നിന്നാണോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണോ കോവിഡിനു കാരണമായ സാ‍ർസ്–കോവ്–2 വൈറസ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന ചൂടൻ ചർച്ചകൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ പുതിയ തെളിവുകൾ കണ്ടെടുത്ത് യുഎസിലെ സിയാറ്റിലിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെസ് ബ്ലൂം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങൾ യുഎസിലെ പ്രശസ്ത മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.. യുഎസിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ ആർക്കൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും പിന്നീട് ചൈനയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എടുത്തുമാറ്റിയതുമായ കൊറോണയുടെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളുടെ ജനിതകവിവരങ്ങളാണു ജെസ് ബ്ലൂം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി പുനസൃഷ്ടിച്ചത്. സിയാറ്റിലിലെ ഫ്രെഡ് ഹച്ചിസൺ കാൻസർ സെന്ററിലെ ഗവേഷകനാണു ജെസ് ബ്ലൂം.

നിലവിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കൊന്നും തെളിവുകൾ പകരുന്നതല്ല പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. അതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു പ്രധാന വസ്തുതയിലേക്കാണ്. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഡിസംബറിൽ ചൈനീസ് നഗരം വുഹാനിലെ മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റി‍ൽ നിന്നാണു കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന ചൈനീസ് വാദത്തിനെ ഇത് എതിർക്കുന്നു. ഇതിനും മുൻപ് തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് രംഗത്തെത്തിയെന്നും ഇതെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചന നൽകുന്നു.

വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടെന്ന വാദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ചൈനയും കോവിഡിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു തെറ്റാണെന്നു ജെസ് ബ്ലൂം പറയുന്നു. കോവിഡിന്റെ ഉദ്ഭവം അതിനും മുൻപ് തന്നെയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ ബാധിതരിൽ കണ്ടെത്തിയ സാംപിളുകൾ വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിലല്ല ഉദ്ഭവമെന്നു തെളിവുകൾ നൽകുന്നവയാണെന്നു ബ്ലൂം പറയുന്നു. അക്കാലത്തു വുഹാൻ മാർക്കറ്റിനു പുറത്തു സംഭവിച്ച ചില കേസുകളിലെ വൈറസിനു, മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ച കേസുകളെക്കാൾ മൂന്നു ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ കുറവാണ്. വവ്വാലുകളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളുമായി വളരെയേറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഇവ. കോവിഡിന്റെ ആദ്യരൂപം മാർക്കറ്റിനുള്ളിലെ ബാധയല്ലെന്നതിനു തെളിവാണിതെന്നു ബ്ലൂം പറയുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ ബാധ സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വൈറസ് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡസനിലധികം വിവരങ്ങൾ എൻഐഎച്ച് തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിൽ നിന്നു നീക്കിയെന്നത് ഒരു ഉത്തരമില്ലാ ചോദ്യമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതു മൂലമാണിതു ചെയ്തതെന്ന മറുപടിയാണു എൻഐഎച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വുഹാൻ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള റെൻമിൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണു ഗവേഷകർ. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതു വഴി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ശ്രോതസ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമെന്നു ബ്ലൂം പറയുന്നു.

ബ്ലൂമിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇവ, ദുരൂഹതാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും നിറംപിടിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിലും അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിമർശനമുയർത്തുന്നുണ്ട്. റോബർട് എഫ്.ഗാരിയെപ്പോലുള്ള കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജെസി ബ്ലൂം അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്. കോവിഡ് ലാബിൽ നിന്നാണോ അതോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചൈനയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായി അന്വേഷണങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്ത പക്ഷം, ചൈന രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടുമെന്നു യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജേക്ക് സള്ളിവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

ചൈന, വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി‍ൽ ജനിതക പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ ചാടിയതാണു വൈറസെന്നും യുനാനിലെ മോജിയാങ് ഖനിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യരൂപം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു കിട്ടിയതെന്നുമുള്ള വാദവും ഇടക്കാലത്തായി ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോജിയാങ് ഖനിയിൽ 2012 ൽ 3 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചത് കോവിഡിന്റെ ആദ്യകാല ഉദ്ഭവവുമായി കൂട്ടിവായിക്കപ്പെടുന്നു.

