ശരീരം തുരന്നുതിന്നുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ വ്യാപിക്കുന്നു: കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം!

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടി മാംസം ഭക്ഷണമാക്കി രോഗം പരത്തുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ തെക്കൻ അമേരിക്കയിൽ വ്യാപകമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ലീഷ്മാനിയ എന്ന പരാദമാണ് രോഗം പടർത്തുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമെന്നും എത്രയും വേഗം തടയിടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വടക്കൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഒരിനം ചെള്ളുകളെയാണ് സാധാരണയായി ഇവ ഭക്ഷണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് ഈ ചെള്ളുകളുടെ കടിയേൽക്കുന്നതിലൂടെ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നു. ത്വക്കിൽ വൃണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും അവയവങ്ങൾക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും. ലീഷ്മാനിയാസിസ് എന്നാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര്. 80 രാജ്യങ്ങളിലായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലാ അസർ അഥവാ കരിമ്പനി എന്നപേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗം മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ടു പകരാറില്ല.

ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിവർഷം രണ്ടു ദശലക്ഷം ആളുകർക്ക് ലീഷ്മാനിയാസിസ് രോഗബാധ ഉണ്ടാവുകയും 70,000 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി യുഎസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും പാരസൈറ്റുകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് എന്ന് മെക്സിക്കോ നാഷണൽ ഓട്ടോണോമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ വിക്ടർ സാൻഷെസ് പറയുന്നു.

English Summary: Flesh-Eating Parasite Is Spreading Across America And Experts Blame Climate Change For Its Advance