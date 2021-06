എണ്ണമറ്റ കടുവ വേട്ടകൾ നടത്തുകയും Man-Eaters of Kumaon പോലുള്ള നായാട്ട് അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുകയും പിൽക്കാലത്ത് പ്രകൃതിസ്നേഹിയായി മാറുകയും ചെയ്ത ജിം കോർബറ്റ് കടുവകളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിങ്ങനെ– ‘Tiger is a large-hearted gentleman with boundless courage..’ ഭക്ഷണത്തിനായി മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് പൊതുവെ കടുവകളുടെ രീതിയല്ലെങ്കിലും വനമേഖല ചുരുങ്ങിയും മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റം പെരുകിയും, സ്വന്തം ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലുണ്ടായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനാകാതെ അവയും മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങുന്നതു പതിവാണ്. നായാട്ടു പോലുള്ള മൃഗയാ വിനോദങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള ‘ഏറ്റുമുട്ടൽ’ ‌ഇന്നും തുടരുന്നു. വിദ്യാ ബാലൻ നായികയായ ‘ഷേർനി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്.

കാടിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വന്യജീവികളെക്കുറിച്ചും കടലാസിലുറങ്ങുന്ന വനം–വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ നിരർഥകതയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ‘ഷേർനി’ സാങ്കൽപിക കഥയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ചിത്രത്തിനു പ്രചോദനമായതും പശ്ചാത്തലമാകുന്നതും അവ്നി എന്ന പെൺകടുവയുടെ യഥാ‍ർഥ കഥയാണെന്നതാണു വസ്തുത. 2018ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ യവത്‌മാൾ ജില്ലയിലെ പന്താർകാവ്‍ഡ–റാളെഗാവ് വനമേഖലയിലാണ് അവ്നി എന്ന പെൺകടുവയെ വനംവകുപ്പ് വെടിവച്ചു കൊന്ന വിവാദ സംഭവമുണ്ടായത്. ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ വിദ്യാ വിൻസന്റ് എന്ന മുഖ്യകഥാപാത്രത്തെ വിദ്യാ ബാലൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ, യഥാർഥ അവ്നിയുടെ കഥയിലെന്ന പോലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട്.

അവ്നിയുടെ കഥ

അവ്‌നി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം. ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ പതി‍ഞ്ഞ ചിത്രം. മഹാരാഷ്ട്ര വനംവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്.

2016 മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ യവത്‌മാൾ ജില്ലയിലെ പന്താർകാവ്‍ഡ–റാളെഗാവ് സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ 13 ഗ്രാമവാസികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ‘അവ്നി’ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള (വനംവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ‘ടി1’ എന്നു സാങ്കേതിക പേര്) പെൺകടുവയാണെന്ന് പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണ് ആറു വയസ്സുള്ള കടുവയെ പിടികൂടാൻ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. മഹാരാഷ്ട്ര അഡിഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (വൈൽഡ് ലൈഫ്) എ.കെ. മിശ്രയാണ് കടുവയെ നരഭോജി ഗണത്തിൽപെടുത്തി ‘ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്’ ഉത്തരവിറക്കിയത്. വനം വകുപ്പ് സ്പെഷൽ ടീം രൂപീകരിച്ച്, വനമേഖലയിൽ ബേസ് ക്യാംപ് ഒരുക്കി, 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി വൻസന്നാഹങ്ങളോടെ വിവിധ സംഘങ്ങളായാണു തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

ഡ്രോണുകളും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ നായ്ക്കളെയുമെല്ലാം രണ്ടു മാസത്തിലധികം നീണ്ട തിരച്ചിലിനായി ഉപയോഗിച്ചു. 10 മാസം പ്രായമുള്ള രണ്ടു കടുവക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവ്നിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നു വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. തിരച്ചിൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ‘ലെറ്റ് അവ്നി ലിവ്’ ക്യാംപെയ്ൻ അലയടിച്ചു. വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി. മയക്കുവെടിവച്ച് ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ സാധ്യമായത്ര ശ്രമിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. 2018 നവംബർ 2ന് രാത്രി ബോറാടി വനത്തിൽ വച്ച് അവ്നിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. തിരച്ചിൽ സംഘത്തിൽ വനംവകുപ്പ് പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഷാർപ് ഷൂട്ടർ അസ്ഗർ അലി ഖാൻ എന്നയാളാണ് വെടിവച്ചത്. ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണു കടുവയെ വീഴ്ത്തിയത്.

കടുവ കുതിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് താൻ വെടിവച്ചതെന്നും ഷൂട്ടിങ്ങിലെ വൈദഗ്ധ്യംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് നിർണായക സമയത്ത് കൃത്യമായി വെടിയുതിർക്കാനായതെന്നും അസ്ഗർ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ് ഇതൊരു നേട്ടമായി വിലയിരുത്തിയെങ്കിലും മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടാമായിരുന്ന കടുവയെ, മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ലംഘിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന പേരിൽ സംഭവം വൻവിവാദമായി.

പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും മൃഗസ്നേഹികളും എൻജിഒകളും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരന്നു. തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്ന സംഘങ്ങളിലൊന്നിനു നേരെ കടുവ ആക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞടുത്തപ്പോൾ ആത്മരക്ഷാർഥം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വനംവകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചത്. മുഖ്ബിർ ഷെയ്ഖ് (ഫോറസ്റ്റർ) ഗോവിന്ദ് കെന്ദ്രെ, ദിലീപ് കെറാം (ഗാർഡുമാർ), സൽമാൻ ബർഖത്ത് അലി ഖാൻ (ഡ്രൈവർ), അസ്ഗർ അലി ഖാൻ (ഷൂട്ടർ) എന്നിവരാണു കടുവയെ വെടിവച്ചു കൊന്ന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വിവാദം, വിശദീകരണം

അവ്നിയുടെ മൃതദേഹം. മയക്കുവെടിയേറ്റ ഭാഗവും കാണാം.

വിവാദത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും മയക്കുവെടി വച്ചപ്പോൾ വനംവകുപ്പു സംഘത്തിനു നേരെ ഓടിയടുത്ത കടുവയെ സ്വയം രക്ഷയെക്കരുതിയാണു വെടിവച്ചതെന്ന ന്യായീകരണം ആവർത്തിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന മേനക ഗാന്ധി, കൊലപാതകം അതിക്രൂരമാണെന്നാരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ആരും കടുവയെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 13 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് അപകടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലേണ്ടി വന്നതാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി തിരിച്ചടിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര വനംമന്ത്രിയെ ഗഡ്കരി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കടുവ നരഭോജിയായി മാറിയപ്പോൾ അവസാന വഴിയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് വെടിവച്ചു കൊന്നതെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കടുവ ഇത്രയും പേരെ കൊന്നു എന്നതിനു തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെയും പാരിസ്ഥിതിക സംഘടനകളുടെയും വാദം.

പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്...

അവ്നിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി നാഗ്‌പൂരിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ. 2018 നവംബറിലെ ചിത്രം: AFP

ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് കടുവയെ വെടിവച്ചു കൊന്നതെന്ന വാദം തള്ളുന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ഇടതു തോളെല്ലിലൂടെ കയറിയ വെടിയുണ്ട ശ്വാസകോശത്തിൽ മുറിവേൽപിച്ചെന്നാണു ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയത്. ആക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോൾ വെടിവച്ചതാണെങ്കിൽ മുഖത്തോ നേരിട്ടു ഹൃദയഭാഗത്തോ കൊള്ളുമായിരുന്നു. ആറു വയസ്സും 119 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്ന അവ്നി ഒരാഴ്ചയോളം പട്ടിണിയിലായിരുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർ‌ട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിച്ചതായി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മയക്കുവെടി തൊലിപ്പുറത്തു മാത്രമാണു സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മയക്കുവെടി വച്ചതാണെന്ന പരോക്ഷ സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇത്. അവ്‌നിക്കു വെടിയേറ്റതു പിന്നിൽ നിന്നാണെന്നും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് കൊന്നതെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തി‌.

കോടതി, അന്വേഷണം

വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പലപ്പോഴായി മൂന്നു സമിതികളെ നിയമിച്ചു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ 2021 ജൂൺ 11ന് ആണ് ആറംഗങ്ങളുള്ള മൂന്നാമത്തെ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ, യഥാർഥ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ച് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. നാഷനൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ സുനിൽ എസ്. ഷുക്റെ, അവിനാഷ് ജി. ഗരോട്ട് എന്നിവർ, ഒട്ടേറെ പിഴവുകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഏതാനും വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ച പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമായിട്ടും വനം വകുപ്പ് ശരിയായ ദിശയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നാട്ടുകാരുടെ ആഘോഷം

അവ്നിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു ‘ഓപ്ഷൻ’ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അഡിഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് (വൈൽഡ് ലൈഫ്) വ്യക്തമാക്കിയത്. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു മനുഷ്യരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവ്നിയാണെന്നതിനു വ്യക്തമായ തെളിവു ലഭിച്ചിരുന്നു. കടുവയെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടികൂടാമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

അവ്നി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ആദ്യ വാർഷികത്തിൽ മൃഗസ്നേഹികൾ പ്രാർഥനാ ദിനം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വേദ്ഷി, സവർഖേഡ ഗ്രാമവാസികൾ ഷൂട്ടറെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ച് ആദരിച്ചാണ് ആഘോഷിച്ചത്. കടുവയെ കൊലപ്പെടുത്തിയവർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകിയെന്നു കാണിച്ച് മൃഗസ്നേഹികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജി തള്ളി. ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽനിന്ന് കടുവയെ വകവരുത്തി നാട്ടുകാരെ രക്ഷിച്ച മകന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷൂട്ടർ അസ്ഗർ അലി ഖാന്റെ പിതാവ് നവാബ് ഷഫാത്ത് അലി ഖാനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

വളർത്തി, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

മഹാരാഷ്ട്ര വനംവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട അവ്നിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ചിത്രം.

കൊല്ലപ്പെട്ട അവ്നിയുടെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആണും ഒന്ന് പെണ്ണുമായിരുന്നു. ആൺകുഞ്ഞിനെ പിടികൂടാനായില്ല. പെൺകുഞ്ഞിനെ 2018 ഡിസംബർ 28ന് റെസ്ക്യൂ ഓപറേഷനിലൂടെ കാട്ടിൽനിന്നു പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്ന് 5.11 ഹെക്ടറിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ വളർത്തി. 3 വർഷവും രണ്ടു മാസവും പ്രായമായപ്പോൾ ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ നാഗ്പൂരിലെ പെഞ്ച് ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് കടുവക്കുട്ടിയെ വിട്ടെങ്കിലും കാടിനോട് ഇണങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്നതു തിരിച്ചടിയായി. മാർച്ച് 5നാണ് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് കാട്ടിലേക്കിറക്കിയത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കകം മറ്റൊരു കടുവയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി കാലിൽ വലിയൊരു മുറിവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മയക്കുവെടിവച്ച് മാർച്ച് 8നു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ചികിത്സ തുടങ്ങിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മൃഗസ്നേഹികളുടെ വാദം

അവ്‌നിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നടന്ന പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: DIPTENDU DUTTA / AFP

കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രവേശനം നിരോധിക്കപ്പെട്ട വനമേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്രയും ഗ്രാമവാസികളെ കൊന്നത് അവ്നിയാണെന്നതിനു തെളിവില്ലെന്നും മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കടുവ, പ്രതിരോധത്തിനായി മാത്രമേ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കൂ എന്നും ഭക്ഷണത്തിനായി ആക്രമിക്കില്ലെന്നും ടൈഗർ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ജിമ്മി ബോറ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു വന്യമൃഗം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗരേഖയുമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. റജിസ്റ്റേഡ് വെറ്ററിനേറിയന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഷൂട്ടറെ നിയോഗിച്ചത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. കടുവക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാട്ടിലെ തനതു ചുറ്റുപാടിൽനിന്നു മാറ്റുന്നതു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അക്കാലത്തുതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘ഷേർനി’ പറയുന്നത്

ഷേർനി സിനിമയിൽനിന്ന്.

പുറത്തു നിന്നുള്ള ഷൂട്ടർ (ചിത്രത്തിൽ ശരത് സക്സേന) ഉൾപ്പെടെ യഥാർഥ സംഭവത്തിലെ പലരും ‘ഷേർനി’യിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്. ഭരണകൂട പരാജയവും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവവും ആൺമേൽക്കോയ്മയും രാഷ്ട്രീയ ‌ഇരട്ടത്താപ്പുമെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ പരാമർശ വിധേയമാകുന്നു. ഇത്തരം വന്യജീവി വേട്ട രാജ്യത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഭവമല്ല ചിത്രത്തിന് ആധാരമെന്നും സംവിധായകൻ അമിത് മസൂർക്കർ പറയുന്നു.

മധ്യപ്രദേശിലെ വനങ്ങളിൽ, സ്വാഭാവിക ലൈറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. കടുവയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ തായ്‌ലൻഡിൽ ഉൾപ്പെടെ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പിടികൂടി പരിശീലനം നൽകിയ കടുവകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തോടു ചെയ്യുന്ന നീതികേടാകും എന്നതുകൊണ്ട് വിഎഫ്എക്സ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ‘ലൈഫ് ഓഫ് പൈ’യ്ക്കു വേണ്ടി വിഎഫ്എക്സ് ചെയ്ത സംഘമാണ് ഷേർനിയെയും ഒരുക്കിയത്. നേരത്തേ ‘ന്യൂട്ടൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു രീതിയെയും വിമർശനാത്മകമായി സമീപിച്ചിരുന്നു അമിത് മസൂർക്കർ. മികച്ച ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനും കഥയ്ക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.

