‘ലോകാവസാന നിലവറ’യിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഗ്രാസും കുന്നിക്കുരുവും; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?

ഭൂമിയിലെ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചാലും അതിനുമപ്പുറത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി വിത്തുകൾ കാത്തുവച്ച ‘നോഹയുടെ പെട്ടകമു’ണ്ട് അങ്ങകലെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ. ക്രോപ് ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ ക്രോപ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ട്രസ്റ്റിനു കീഴിലെ ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിലുള്ളത് 76,127 വിളകളുടെ വിത്തുകൾ. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയല്ലെന്നു മാത്രം. കേരളത്തിലെ പുല്ലിനങ്ങളും പയറുവർഗങ്ങളും നാട്ടുധാന്യങ്ങളും മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നെല്ലും ഗോതമ്പും വരെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 30 ഏജൻസികളാണ്. കുന്നിക്കുരുവും കാളപ്പുല്ലും ചുവപ്പമരയും പുൽത്തൈലച്ചെടിയും തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ സസ്യങ്ങളുടെ സാംപിളുകളാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ലോക്കറിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത്.

അകലെ, സുരക്ഷിതം

യുദ്ധമോ പ്രകൃതിദുരന്തമോ സംഭവിച്ച് ഭൂമുഖത്തെ കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചാലും മനുഷ്യരാശിക്കു വേണ്ടി വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവച്ച സുരക്ഷിത അറയെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനും ജനിതക ഗവേഷണത്തിനുമായി കാത്തുവച്ച അമൂല്യ നിധിശേഖരം. ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ, നോർവെയിലെ സ്വാൽബാർഡ് മഞ്ഞുദ്വീപിൽ, തുരങ്കം വഴി എത്തിച്ചേരാവുന്ന തരത്തിൽ ഭൂമിക്കുതാഴെയാണ് സീഡ് വോൾട്ടിലെ അറകൾ. പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിത്തുകൾ അടുത്തടുത്ത ഷെൽഫുകളിലെ അറകളിൽ നിരന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ‘വിത്തുകളുടെ യുഎൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരേ വിത്ത് വൻതോതിൽ സൂക്ഷിക്കുകയല്ല, ‘പകർപ്പ്’ എടുക്കാവുന്ന അമ്മവിത്തുകളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4.5 ദശലക്ഷം ഇനങ്ങളുടെ 500 വീതം വിത്തുകൾ (ആകെ 225 കോടി വിത്തുകൾ) സൂക്ഷിക്കാൻ സീഡ് വോൾട്ടിനു ശേഷിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് 11,11,445 ഇനം വിത്തുകൾ. അതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള 76,127 വിത്തിനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ കടലപ്പൊതി

കടല, എള്ള്, തുവരപ്പരിപ്പ്, ഗ്രീൻപീസ്, അമര, ഓട്സ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള പയർ– പരിപ്പ് വർഗത്തിൽപെട്ട 1604 വിളകളുടെ വിത്തുകൾ സീഡ് വോൾട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗ്രെയിൻസ് ജീൻ ബാങ്ക് ആണ്. തീറ്റപ്പുല്ലിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള 200ൽ അധികം ഇനം വിത്തുകൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാസ്ച്ചേഴ്സ് ജീൻ ബാങ്കും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ഇനം കടുകിൽ തുടങ്ങി നീര പുല്ലരിയും പഞ്ഞപ്പുല്ലും പിന്നിട്ട് ഉലുവ, മുതിര എന്നിവ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അത്. ലോകമാകെയുള്ള 87 ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സീഡ് വോൾട്ടിലേക്ക് വിത്തുകൾ അയയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ 32 സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിത്തുകൾ വോൾട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ്, റഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ, ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള സൂക്ഷിപ്പുവിത്തുകളിൽ പ്രധാനം അരിയും ഗോതമ്പുമാണ്.

പുൽത്തൈലം മണക്കുന്നു

ഓസ്ട്രേലിയൻ പാസ്ച്ചേഴ്സ് ജീൻ ബാങ്ക് കൗതുകകരമായ ഒരു നിര വിത്തുതന്നെ കരുതൽ ശേഖരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പുൽത്തൈലപ്പുല്ലെന്നും ലൈം ഗ്രാസെന്നുമൊക്കെ പേരുള്ള സസ്യവും അതിൽപ്പെടും. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ലൈം ഗ്രാസ്, കൊച്ചിൻ ഗ്രാസ്, മലബാർ ഗ്രാസ് എന്നെല്ലാം അതിനു പേരുണ്ട്. തേനീച്ചയുടെ ഫിറമോണിനു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഉൽപന്നത്തിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ലൈം ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈം ഗ്രാസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും പരമ്പരാഗത ഔഷധ സസ്യമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലെങ്കിലും ബ്രസീലിൽ മനസ്സമ്മർദം മാറ്റാനുള്ള ലൈം ഗ്രാസ് ടീ ഏറെക്കാലമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. കംബോഡിയ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, ശ്രീലങ്ക, ബർമ, തായ്‌ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ലൈം ഗ്രാസിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്പിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കടൽ കടന്നാണ്.

ലോകത്തെ വിവിധ ജീൻ ബാങ്കുകളിലുള്ള കേരളത്തിലെ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചത് എവിടെനിന്നൊക്കയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭൂപടം (ഇടത്) കുന്നിക്കുരു (വലത്)

കുന്നിമണിച്ചെപ്പു തുറന്ന്...

ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന കിളന്ന്, കിറ്റാമു എന്നെല്ലാം പേരുള്ള ചെറുധാന്യ സസ്യവും ഓസ്ട്രേലിയ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളമുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള തൊട്ടാവാടി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ എന്ന നിലയിൽ സീഡ് വോൾട്ടിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കൃഷിവിള ഗവേഷണത്തിനെന്നു കരുതാവുന്ന ഒരിനമായി കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കുന്നിക്കുരുവും (റോസറി പീ) ഓസ്ട്രേലിയൻ പാസ്ച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കുന്നിക്കുരുവിന്റെ സ്ഥാനം. പല രാജ്യങ്ങളിലും തദ്ദേശീയജനതയുടെ ആഭരണങ്ങളിലും മന്ത്രവാദക്രിയകളിലും കുന്നിക്കുരു ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൂക്കത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരാത്തതിനാൽ വില കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ ‍തൂക്കാനും വിഷമായും കുന്നിക്കുരു പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

കാനഡയുടെ ഇന്ത്യൻ മല്ലി

ബ്രസീലിയൻ അഗ്രികൾചറൽ റിസർച് ഓർഗനൈസേഷനും പ്ലാന്റ് ജീൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് കാനഡയും ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ നെല്ല്, ബാർലി, ബക്ക്‌വീറ്റ് എന്നിവയുടെ പലയിനം വിത്തിനങ്ങൾ ‘ലോക വിത്തുപത്തായത്തി’ൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വൻപയറിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങളും ബ്രസീൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൂര്യകാന്തിയും വഴുതനയും കനേഡിയൻ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. മല്ലിയുടെ ജന്മദേശം ദക്ഷിണ യൂറോപ്പിൽ എവിടെയോ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച വിത്താണ് കാനഡയുടെ ‘അമ്മമല്ലി’. ഇന്ത്യയിൽനിന്നെടുത്ത ഗോതമ്പ്, അരി എന്നിവയുടെ നൂറുകണക്കിന് ഇനങ്ങൾ ആഫ്രിക്ക റൈസ് സെന്ററും സ്വിസ് ഗവേഷണസ്ഥാപനമായ അഗ്രോസ്കോപ്പും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ശംഖുപുഷ്പവുമുണ്ട് (അപരാജിത) ആഫ്രിക്ക റൈസ് സെന്ററിന്റെ ശേഖരത്തിൽ. ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതികളിലെ സുപ്രധാന ഔഷധസസ്യമാണിത്.

ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച വിത്തുകൾ സ്വാൽബാർഡിലെ ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഷെൽഫിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

ഇക്രിസാറ്റ് വല്യേട്ടൻ

മേയ് അവസാനം വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിൽ ആകെയുള്ളത് 11,11,445 ഇനം വിത്തുകളാണ്. ഇത് സീഡ് വോൾട്ടിന്റെ ശേഷിയുടെ മൂന്നിലൊന്നേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഏതാനും ചിലതെങ്കിലും കൃഷിഭൂമിയിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ 11.11 ലക്ഷത്തിൽ 28 വർഗങ്ങളിലായി 1,17,713 ഇനം വിത്തും സീഡ് വോൾട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഇന്റർനാഷനൽ ക്രോപ്സ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ് സെമിഅറിഡ് ട്രോപിക്സ് (ഇക്രിസാറ്റ്). ഇക്രിസാറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സംവിധാനമാണ്. ഏഷ്യയിലും സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും പ്രവർത്തനപരിധി. ഹൈദരാബാദിലെ ആസ്ഥാനത്തിനും വിത്തുബാങ്കിനും പുറമെ, കെനിയയിലെ നെയ്റോബിയിലും മാലിയിലെ ബാംകോയിലും മേഖലാകേന്ദ്രങ്ങളും വിത്തുബാങ്കുകളുമുണ്ട്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ വിത്തു സൂക്ഷിപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Jung Yeon-je / AFP

ഇന്ത്യയ്ക്ക് 225 മാത്രം!

ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ നാഷനൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് (എൻബിപിജിആർ) ആണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ സീഡ് വോൾട്ടിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം. അരി, ചോളം, തുവരപ്പരിപ്പ് എന്നീ മൂന്നിനങ്ങളിലായി 225 ഇനം വിത്തിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൻബിപിജിആറിന്റെ പട്ടികയിലുള്ളത്. അതും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ളവ മാത്രം. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലായി 10 കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്. തൃശൂരിലെ മേഖലാകേന്ദ്രത്തിനാണ് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പോണ്ടിച്ചേരി, ഗോവ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവിടങ്ങളുടെ ചുമതല. ഉഭയകക്ഷികരാറുകളും രാജ്യാന്തര ഉടമ്പടികളും അനുസരിച്ച് വിത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും കൈമാറ്റത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.

ലഡാക്കിലെ വിത്തറ

സ്വാൽബാർഡിലെ ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിന്റെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു സീഡ് വോൾട്ട്. ലഡാക്കിലെ ഷാങ് ലായിലാണ് ഇന്ത്യൻ സീഡ് വോൾട്ട്. ഡിഫൻസ് റിസർച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓർഗനേഷനു (ഡിആർഡിഒ) കീഴിലുള്ള ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ചും നാഷനൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനിറ്റിക് റിസോഴ്സസും ചേർന്ന് 2010ലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 200 വർഗങ്ങളിലായി 10,000 വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. മുൻപ് ഗ്ലോബൽ സീഡ് വോൾട്ടിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സീഡ് വോൾട്ട് തയാറായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വിവിധ സാമൂഹിക വിത്തുബാങ്കുകളുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. പ്രാദേശിക വിത്തിനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന അനൗദ്യോഗിക കർഷകക്കൂട്ടായ്മകൾക്കു പുറമെയാണിത്. ലോകമാകെ 1700 സീഡ് വോൾട്ടുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ ബേക്ഡുഡേഗൻ സീഡ് വോൾട്ട് വനസസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകളും ജീനുകളും സൂക്ഷിക്കാനായി നിർമിച്ചതാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇവയിൽ വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ഏതാനും രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പരസ്യപ്പെടുത്താത്ത പല വിത്തറകളും ജീൻ ബാങ്കുകളും ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നത് സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ കഥയായി തോന്നുമെങ്കിലും അതും സത്യമാണ്. ഒന്നിലധികം സുരക്ഷിതകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേ ഇനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച മിടുമിടുക്കരും ലോകത്തുണ്ട്. എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നല്ല നാളെ ‘വാടാതിരിക്കാൻ’ വേണ്ടി...

