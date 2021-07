കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് ചത്തുവീഴുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പക്ഷികള്‍; ഉത്തരം കിട്ടാതെ ശാസ്ത്രലോകം, ആശങ്ക!

അമേരിക്കയുടെ തെക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പശ്ചിമ മേഖലയിലുമാണ് നിരവധി പക്ഷികള്‍ ആകാശത്തു നിന്ന് ചത്തു താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ദിവസേന ഇത്തരത്തിൽ നൂറ് കണക്കിന് പക്ഷികളാണ് പലയിടങ്ങളിലായി ജീവനറ്റു വീഴുന്നത്. ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് അധികവും ഇരയാകുന്നത് ദേശാടനക്കിളികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കാനാകാതെ കുഴയുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകവും. വാഷിങ്ടണ്‍ ഡിസി തുടങ്ങളിയ മേഖലയുള്‍പ്പടെ ആറിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടുവരുന്നത്. ബ്ലൂ ജെയ്സ്, കോമണ്‍ ഗ്രാകിള്‍സ്, യൂറോപ്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ലിങ് തുടങ്ങിയ ഇനത്തില്‍ പെട്ട പക്ഷികളാണ് ചത്തുവീഴുന്നവയില്‍ കൂടുതലും.

അന്ധരായി ചാകുന്ന പക്ഷികള്‍



ഈ പക്ഷികളെല്ലാം അസുഖബാധിതരായിരുന്നു എന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചത്തുവീണ പക്ഷികളുടെ കണ്ണുകള്‍ ചുവന്ന് വീര്‍ത്തിരുന്നു. അപസ്മാരത്തിന് തുല്യമായ ശാരീരിക അവസ്ഥയാല്‍ കുഴഞ്ഞ് വീഴുന്നതായാണ് മിക്ക പക്ഷികളെയും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പക്ഷി ഗവേഷക കൂടിയായ കെന്‍റക്കി ഡിപാര്‍ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിഷ് ആന്‍ഡ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കെയ്റ്റ് സ്ലാന്‍കാര്‍ഡ് പറയുന്നു. താഴെ വീണശേഷവും ഏതാനും മിനുട്ടുകള്‍ നിലത്തു കിടന്ന് പിടഞ്ഞ ശേഷമാണ് പല പക്ഷികളും ജീവന്‍ വെടിയുന്നതെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പക്ഷികളുടെ കണ്ണിന്‍റെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ ചാകുന്നതിന് മുന്‍പ് ഇവയ്ക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഗവേഷകര്‍ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.. ഇത്തരം പല പക്ഷികളുടെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യരെത്തിയിട്ടും ഇവ പറന്നു പോകാന്‍ ശ്രമിക്കാത്തതും ഈ പക്ഷികള്‍ അന്ധരായി തീരുന്നതിനുള്ള തെളിവായാണ് ഇവര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

പലപ്പോഴും മരക്കൊമ്പിലും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന പല കിളികളും പതിയെ പിടഞ്ഞ് താഴെ വീണ് ചാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നൂറ് കണക്കിന് പക്ഷികളാണ് സമാനമായ അവസ്ഥയിലൂടെ നിലത്തുവീണ് ഇതിനകം ജീവനറ്റതെന്നും ഇവര്‍ ആശങ്കയോടെ വിവരിക്കുന്നു. അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ദുരൂഹമായ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതെന്നോ, എന്താണ് പക്ഷികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗമെന്നോ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ന്യൂ മെക്സിക്കോ മേഖലയില്‍ സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുമായി ഇപ്പോഴത്തെ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമരണത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

കീടനാശിനോയോ, പകര്‍ച്ചവ്യാധിയോ?



പക്ഷികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താനായി ലാബില്‍ വിശദമായി പരിശോധന നടന്നു വരികയാണ്. കികാഡാ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്ന പകര്‍ച്ച വ്യാധിയാണ് പക്ഷികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, അല്ല അമിതമായ അളവില്‍ എവിടെയോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കീടനാശിനിയാണ് പക്ഷികളെ അസുഖബാധിതരാക്കിയതെന്നുമുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാദങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഉയര്‍ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ അളവില്‍ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒഹിയോ സംസ്ഥാനത്തും ഗവേഷകര്‍ ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണം തേടി അലയുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പക്ഷികളുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിലുണ്ടായ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഗവേഷകരുമുണ്ട്.

മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുമോ?



അതേസമയം പക്ഷികളുടെ ഈ കൂട്ടമരണം ആളുകളിലും ആശങ്ക വിതയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകര്‍ച്ച വ്യാധിയാണ് പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് തങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക. എന്നാല്‍ ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് തല്‍ക്കാലം സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പക്ഷികള്‍ ചത്തുവീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ അക്കാര്യം ഉടന്‍ വനം വകുപ്പില്‍ അറിയിക്കണമെന്നും എന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പക്ഷികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന കുടിവെള്ളം കൃത്യമായി ശുചീകരിക്കണമെന്നും, വളര്‍ത്ത് പക്ഷികള്‍ അല്ലാത്തവയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകരുതെന്നും അധികൃതര്‍ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Hundreds Of Birds Are Dying Across America And Nobody Knows Why