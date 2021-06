പുതിയ ചിലന്തി വർഗത്തിന് അജ്മൽ കസബിനെ പിടിച്ച് വീരമൃത്യു വരിച്ച തുക്കാറാമിന്റെ പേര്

പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ചിലന്തി വർഗത്തിന് അജ്മൽ കസബ് എന്ന ഭീകരനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് നൽകി. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അജ്മൽ കസബിനെ ജീവനോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് തുക്കാറാം ജി. ഓംബ്‌ലെയുടെ ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്രിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ചിലന്തി വർഗത്തിൽ ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മുതൽ ഈ ചിലന്തി ‘എസിയസ് തുക്കാറാമി’ എന്നാകും അറിയപ്പെടുക. മുംബൈയിലെ താനെ, ആരേ മില്‍ക്ക് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ ചിലന്തികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഗവേഷകനായ ധ്രുവ് പ്രജാപതിയും രാജേഷ് സനപ്പുമാണ് പുതിയ രണ്ട് വർഗം ചിലന്തികളെ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിന് ‘ഫിന്റെല്ല ചോല്‍കി’ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നീക്കത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഒട്ടേറെ പേർ രംഗത്തെത്തി.

തുക്കാറാം ജി. ഓംബ്‌ലെയുടെ ധീര നീക്കമാണ് ഭീകരൻ കസബിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടുന്നതിൽ നിർണായകമായത്. ആയുധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കസബിനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.. രാജ്യം അശോകചക്ര നൽകി തുക്കാറാമിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: New Spider Species Named After Tukaram Omble, Hero Cop Killed In 26/11 Mumbai Attacks