ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ വിഐപി അതിഥി; കൗതുകമായി മഞ്ഞ ആമ: വിഡിയോ

പത്തനംതിട്ട റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു വിഐപി അതിഥിയെ കാണാം. മലയാളികള്‍ക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത മഞ്ഞ ആമ. ആലപ്പുഴ തുറവൂരിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ ആമയെ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. വെള്ളയും കറുപ്പും നിറമുള്ള ആമകളെ കണ്ടാണ് നമുക്ക് ശീലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന് വിഐപി പരിഗണന. ജനിതകമാറ്റമല്ല മഞ്ഞനിറത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. ജീവിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി മഞ്ഞ ആമയെ ഉടന്‍ തുറന്നു വിടാനാണ് തീരുമാനം.

ഇന്ത്യയില്‍ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് കടുത്ത മഞ്ഞ നിറമുള്ള ആമകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ആമയെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒഡിഷയില്‍ നിന്നാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബുർദാവനിലുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഒക്ടോബർ അവസാനം മറ്റൊരു മഞ്ഞ ആമയെ കണ്ടെത്തിയത്. തെക്കനേഷ്യയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ ഫ്ലാപ്ഷെല്‍ എന്ന് പേരുള്ള ആമയിനത്തില്‍ പെട്ടതായിരുന്നു ഒഡിഷയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മഞ്ഞ ആമ.

തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തില്‍ മഞ്ഞപ്പൊട്ടുകളുമായാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ഫ്ലാപ് ഷെല്‍ ആമകള്‍ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആമകള്‍ ഈ വര്‍ഗത്തില്‍ അത്ര സാധാരണമല്ല. എങ്കിലും മുന്‍പും ഇത്തരം ആമകളെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. 1997ല്‍ ഗുജറാത്തിലും ഇത്തരം ഒരു ആമയെ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ മ്യാന്‍മര്‍, ബംഗ്ലാദേശ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലും ശരീരം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ആമകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു നിറഭേദം സ്ഥിരമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പുലികള്‍ കരിമ്പുലികളായി മാറുന്ന മെലനിസ്റ്റിക് , ജിറാഫുകള്‍ വെള്ള ജിറാഫുകളായി മാറുന്ന ആല്‍ബിനോ എന്നി അവസ്ഥകള്‍ക്ക് സമാനമാണ് ഈ ആമയുടേതും. മെലനിസ്റ്റിക് എന്നത് ശരീരം മുഴുവന്‍ കറുത്ത നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ആല്‍ബിനോ ആകട്ടെ മെലാനിന്‍റെ അഭാവം മൂലം ശരീരം മുഴുവന്‍ വെളുത്ത നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ ആമകളും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ജീവികളെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുകയും എല്ലാവരെയും ആകര്‍ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഒഡിഷയില്‍ നിന്ന് മഞ്ഞ ആമയെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വന്യജീവി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളാണ് ഈ ആമയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് തവണ മുന്‍പ് സമാനമായ ആമയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ 1997 ല്‍ ഗുജറാത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ ആമയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് തെളിവുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം നേപ്പാളിലും ആദ്യമായി ഈ സ്വര്‍ണ നിറമുള്ള ആമയെ സമീപകാലത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേകുറിച്ചുള്ള പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടും നേപ്പാളിലെ ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ക്രോമാറ്റിക് ലൂസിസം



ആല്‍ബിനിസത്തിനു സമാനമായി ശരീരത്തില്‍ പിഗ്മെന്‍റുകളുടെ അളവില്‍ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ക്രോമാറ്റിക് ലൂസിസം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത്. ഈ ക്രോമീറ്റിക് ലൂസിസമാണ് ഫ്ലാപ്ഷെല്‍ ആമകളെ ആകര്‍ഷകമായ നിറമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതും. ഓഗസ്റ്റില്‍ ഈ മഞ്ഞ ആമയെ ഇന്ത്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിന് പുറമെ തന്നെ ഇവയുടെ നിറവ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ച് പല ഗവേഷകരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശരീരത്തില്‍ മഞ്ഞ പിഗ്മെന്‍റുകളുടെ അളവ് വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ നിറം മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരും വിശദീകരിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഈ ആമയുടെ ശരീരഘടന വച്ചു നോക്കിയാല്‍ പൂര്‍ണമായും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആമകളും ഇതേ വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചുവന്ന ആമകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ആമകളുടേതിനേക്കാള്‍ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുവന്ന ആമകളുടെ എണ്ണവും പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും എന്നതിനാലാണ് അവയെ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്താത്തതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അതേസമയം മറ്റ് അപൂര്‍വ ജീവികളെ പോലെ തന്നെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ആമകള്‍ക്ക് ചില അപകട സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഒന്ന് നിറവ്യത്യാസം മൂലം വേട്ടക്കാരായ ജീവികളും മറ്റും ഇവയെ വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചറിയും എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യര്‍ തന്നെ അപൂര്‍വ നിറം മൂലം ഇവയെ കൗതുകത്തോടെ കാണുകയും വളര്‍ത്തുന്നതിനായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആമകള്‍ കാണപ്പെടുന്നത് മത്സ്യബന്ധനം വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളിലാണ്. ഇതും വലയില്‍ കുടുങ്ങി ഇവയുടെ ജീവന്‍ അപകടപ്പെടനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ട്.

