റേഡിയോ ആക്ടീവ് കാട്ടുപന്നികൾ പെരുകുന്നു; ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം!

ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുഷിമ ആണവനിലയത്തിൽ 2011 മാർച്ച് 11ന് ഭൂകമ്പത്തെയും സുനാമിയെയും തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ദുരന്തം ചേണോബിലിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആണവ ദുരന്തമാണ്. ഭൂകമ്പത്തിലും സുനാമിയിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ അന്നു മരിച്ചെങ്കിലും ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തം മൂലം ആരും മരിച്ചില്ലെന്നാണു കണക്ക്. പക്ഷേ, പാരിസ്ഥിതികമായി അതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്.മൂന്നരലക്ഷത്തോളം പേരെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്നും ഫുക്കുഷിമ മൂലം ഉടലെടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിട്ടില്ല.

തുടർന്ന് ആളുകളില്ലാതായ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. തികച്ചും കൗതുകകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. റേഡിയോ ആക്ടീവായ കാട്ടുപന്നികൾ പ്രദേശത്തു പെരുകുന്നുണ്ടത്രേ. ഫുക്കുഷിമ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ ഡോണോവൻ ആൻഡേഴ്‌സനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു പഠനം നടത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് പെരുകിയ കാട്ടുപന്നികളിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകമായ സീഷിയം-137 ന്റെ അളവ് സുരക്ഷിത തോതിനെക്കാൾ 300 മടങ്ങ് അധികമാണെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്. ദുരന്തം മൂലം സംഭവിച്ചതാണ് ഈ വർധന.



A wild boar spotted inside the mandated evacuation zone in Fukushima, Japan. Image Credit: Donovan Anderson, 2018.

ഫുക്കുഷിമയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കുടിയൊഴിക്കപ്പെട്ടതോടെ വന്യജീവികൾ പ്രദേശം കൈയടക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെന്നായ്ക്കൂട്ടമാണ് ആദ്യമെത്തിയത്. ഇവയുടെ എണ്ണം തുടർന്ന് വളരെ പെരുകി.അതിനൊപ്പം തന്നെ ഫുക്കുഷിമയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള മലകളിൽ നിന്നും കാടിറങ്ങി പട്ടണത്തിലെ നിരത്തുകളിലേക്ക് കാട്ടുപന്നികളും എത്തി. ഇതിനൊപ്പം മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം കൂടി നടന്നു. ഫുക്കുഷിമയിൽ ദുരന്തത്തിനു മുൻപ് ധാരാളം പന്നിഫാമുകളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യർ അപ്രത്യക്ഷരായ ശേഷം ഇതിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ സാധാരണ പന്നികളിൽ കാട്ടുപന്നികൾ പ്രജനനം നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഫുക്കുഷിമയിലുള്ള പന്നികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കാട്ടുപന്നി-നാട്ടുപന്നി സങ്കരമാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

2018ൽ ഫുക്കുഷിമയിലെ ചിലപ്രദേശങ്ങൾ വാസയോഗ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആളുകൾ മടങ്ങിയെത്താനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ കുറച്ചുനാളുകളായി സഹവാസമില്ലാത്തതു മൂലം മനുഷ്യരെ തീരെപ്പേടിയില്ലാതായ പന്നികൾ പുനരധിവാസത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്തങ്ങളും അതിനു ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരുടെ അസാന്നിധ്യവും പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുന്നെന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമായാണ് ഡോണോവന്റെ ഗവേഷണം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മറ്റനേകം പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങൾക്കും നീണ്ടനാളുകൾ കാരണമായി. വംശനാശം വന്നുപോയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അപൂർവ നീല പുഷ്പം ദുരന്തത്തിനു രണ്ടുവർഷത്തിനു ശേഷം ഫുക്കുഷിമയിൽ വിരിഞ്ഞതു ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം അവിടെത്താമസിച്ചിരുന്ന തവളകളുടെ നിറം കടുത്തതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

English Summary: In Fukushima, Wild Boar And Escaped Farm Pigs Have Been Canoodling