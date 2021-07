കൊടുംചൂട്, മഴയ്ക്ക് ദാഹിച്ച് മധ്യഡൽഹി; രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മഴ കുറവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല!

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മഴ കുറവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയായി സെൻട്രൽ ഡൽഹി. ഈ മൺസൂൺ കാലത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. ഇക്കുറി സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതു 8.5 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണു രാജ്യത്തു മൺസൂൺ പെയ്യുന്ന സമയമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ 53.3 മില്ലീമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇക്കുറി 8.5 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം ലഭിച്ചത്. 84 ശതമാനം കുറവ്. ജമ്മുവിലെ കിസ്‌ത്വാർ ജില്ലയാണു മഴക്കുറവിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ.

ഇവിടെ സാധാരണ 68.4 മില്ലീമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറിയത് 5 മില്ലീമീറ്ററായി ചുരുങ്ങി–93% കുറവ്. ഡൽഹിയിൽ വെസ്റ്റ് ഡൽഹി ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇക്കുറി അധികമഴ ലഭിച്ചത്. 52.9 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ശരാശരിയെങ്കിൽ ഇക്കുറി ഇതുവരെ 53.5 മി.മി. മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ മൺസൂൺ മഴയുടെ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ഇക്കുറി മഴക്കാലം വൈകുമെന്നാണു വിവരം. സാധാരണ 27നാണു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇക്കുറി കുറച്ചു ദിവസം കൂടി വൈകുമെന്നാണു പ്രവചനം.

ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇക്കുറി ലഭിച്ച മഴ ഇങ്ങനെ



∙ ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി– 19.2 മില്ലീമീറ്റർ(53.3 മി.മി. 64 ശതമാനം കുറവ്)

∙ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹി– 20.7 മില്ലീമീറ്റർ(61% കുറവ്)

∙ സൗത്ത് ഡൽഹി–22.2മി.മി(58% കുറവ്)

∙ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹി–29.6മി.മി(50% കുറവ്)

∙ ന്യൂഡൽഹി–27.7 മി.മി(50% കുറവ്)

∙ നോർത്ത് ഡൽഹി– 37.7മി.മി(33% കുറവ്)

∙ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹി–29.8 മി.മി(22% കുറവ്)

കനത്ത ചൂടിൽ പൊള്ളി ഡൽഹി നഗരം



കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വീശിയ നഗരത്തിൽ കൂടിയ താപനില 44 ഡിഗ്രിയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇതുവരെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താതതും ചുടുകൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ചൂടുകാറ്റ് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ വീണ്ടും ചൂടുകാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടത്. താപനില 44 ഡിഗ്രിയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും 48 ഡിഗ്രിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ കാലവർഷമെത്താൻ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ രാജസ്ഥാനിൽ കാലവർഷം പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാലവർഷമെത്താൻ വൈകുമെന്നാണ് സൂചന. കാറ്റിന്റെ ഗതിമാറിയതാണു മൺസൂൺ ഡൽഹിയിലെത്താൻ വൈകുന്നതിനു കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ജൂൺ 27നാണ് സാധാരണ ഡൽഹിയിൽ കാലവർഷത്തിനു തുടക്കമാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 25നു ഡൽഹിയിൽ കാലവർഷം പെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

നഗരത്തിലെ ശരാശരി താപനിലയേക്കാൾ 4.5 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണു ഇപ്പോഴെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടിയ താപനില 40 ഡിഗ്രിക്കു മുകളിലും സാധാരണ നിലയെക്കാൾ 4 ഡിഗ്രി കൂടുതലും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണു ചൂടുകാറ്റ് അവസ്ഥയാണെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. താപനില സാധാരണ നിലയേക്കാൾ 6.5 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശക്തമായ ചുടുകാറ്റെന്ന അവസ്ഥയാണ്.

English Summary: Monsoons delayed in Delhi, Severe heat wave takes max temperature 7 degrees C above normal