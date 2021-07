കത്തിയെരിഞ്ഞ ചരക്കുകപ്പൽ; ചത്തടിഞ്ഞത് ഡോൾഫിനുകളും തിമിംഗലങ്ങളും ആമകളും, ആശങ്ക!

ശ്രീലങ്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിനു സമീപത്ത് ചരക്കുകപ്പൽ തീപിടിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നാശംവിതച്ച സമുദ്ര ദുരന്തമാണെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ കോടതി. അപകടത്തിനുശേഷം നൂറുകണക്കിന് ആമകളാണ് തീരത്ത് ചത്തു തീരത്തടിയുന്നത്. കപ്പലിൽ നിന്നും കടലിൽ കലർന്ന വിഷവസ്തുക്കളാണ് സമുദ്രജീവികൾ കൂട്ടമായി ചത്തൊടുങ്ങിയതിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം.

മേയ് 20ന് കൊളംബോ തുറമുഖത്തു പ്രവേശിക്കാനിരിക്കെയാണ് എംവി എക്സ്പ്രസ് പേൾ എന്ന കപ്പലിനു തീപിടിച്ചത്. 25 ടൺ നൈട്രിക് ആസിഡും ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുമാണു കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നത്. 186 മീറ്റർ (610 അടി) നീളമുള്ള കപ്പൽ പൂർണമായും നശിച്ചു. ചരക്കുകളിൽ കുറെഭാഗം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും വീണിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിലെ ടൺ കണക്കിനു മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് തരികളും അവയുടെ 1,500 ഓളം കണ്ടെയ്നറുകളും ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ബീച്ചുകളെ നശിപ്പിച്ചു.

ഇതേത്തുടർന്നു മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക നാശം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയാണെന്നു മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ അതോറിറ്റി (എംഇപിഎ) മേധാവി ധർഷനി ലഹന്ദപുര പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി നാശത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വകുപ്പിനു നിർദേശം നൽകി.

ജൂൺ രണ്ടിനാണ് സിംഗപ്പൂർ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള എം വി എക്സ്പ്രസ് പേൾ എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് പൂർണമായും കടലിൽ മുങ്ങിയത്. 1486 കണ്ടെയ്നറുകൾ വഹിച്ചിരുന്ന കപ്പലിൽ 25 ടൺ നൈട്രിക് ആസിഡും രാസവസ്തുക്കളും കോസ്മെറ്റിക്കുകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ രാസപദാർഥങ്ങൾ കടലിൽ കലർന്നതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആമകളും 20 ഡോൾഫിനുകളും നാലു തിമിംഗലങ്ങളും ചത്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറലായ മഡാവ ടെന്നകൂൺ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Image Credit: AFP

ആമകളുടെ ശവശരീരങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും തീരത്തടിഞ്ഞതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് സമുദ്രജീവികൾ ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടമായി ചാവുന്നത് സാധാരണമല്ല. അതിനാൽ ചരക്കുകപ്പൽ തകർന്നതു തന്നെയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ പരിസ്ഥിതി കാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ദി ഗാർഡിയൻ ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തുവട്ടത്.

കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനടക്കം 15 വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർക്കാർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ മൂലം സമുദ്രജീവികൾക്കുള്ള ഭീഷണി ഇനിയും പൂർണമായി വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: Hundreds of dead turtles wash ashore in Sri Lanka after cargo ship wreck