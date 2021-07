നടുക്കടലിൽ ആളിപ്പടർന്ന് തീ; കെടുത്തിയത്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ, കാരണം?

കടലിൽ ആളിപ്പടർന്ന് തീ. കടലിനുള്ളിൽ നിന്ന് അഗ്നിപർവതം തീതുപ്പുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച. മെക്സിക്കൻ കടലിടുക്കിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തീ ആളിപ്പടർന്നത്.ഇവിടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലൂടെ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിലുണ്ടായ ചോർച്ചയാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ തീ കത്തിപ്പടർന്നു നീൽക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

മെകിസക്കൻ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പെമെക്സ് എന്ന പെട്രോളിയം കമ്പനിയുടെ കു മലൂബ് സാപുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പൈപ്പ് ലൈനിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണച്ചത്. പുലർച്ചെ 5.15 നാണ് തീ പടർന്നത്. പത്തരയോടെയാണ് തീ പൂർണമായും അണയ്ക്കാനായത്. പെമെക്സിലെ തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടിലെത്തി വെള്ളവും നൈട്രജനും ഉപയോഗിച്ചാണ് തീ അണച്ചതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇത്തരമൊരു അപകടം പെമെക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

