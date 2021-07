ചീങ്കണ്ണിയെ പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, ഒപ്പം സെൽഫിയും; പാസ്റ്റർക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം!

ചീങ്കണ്ണിയെ പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് പാസ്റ്റർ. ഫ്ളോറിഡയിലാണ് സംഭവം. ഡാനിയേൽ ഗ്രിഗറി എന്ന പാസ്റ്ററാണ് പള്ളിയുടെ സമീപത്തെത്തിയ ചീങ്കണ്ണിയെ പ്രാർത്ഥന കൂടാനായി അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഒപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാനും മറന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്..

വിക്ടറി ചർച്ചിനു സമീപമാണ് 4 അടിയോളം നീളമുള്ള ചീങ്കണ്ണി ഇഴഞ്ഞെത്തിയത്. ഗ്രിഗറി തന്റെ ബിസിനസ് കാർഡ് ചീങ്കണ്ണിക്കു നേരെ നീട്ടുന്നതും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന അതിഥിയാണെന്നും സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയതിനാലാണ് അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും ഇയാൾ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പാസ്റ്ററുടെ നടപടി നിരവധി വിമർശനങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കരുതെന്നും അവർ ഏതുസമയവും ആക്രമിക്കാമെന്നും ഫ്ളോറിഡ ഫിഷ് ആന്‍ഡ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: Florida pastor invites alligator to join the church as it wanders close to the building