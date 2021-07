മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒടിഞ്ഞുമടങ്ങി നീങ്ങുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ; കൊമ്മാടിയിലെ കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നിൽ!

ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടി ദേശീയപാതയരുകിൽ ഗേറ്റിനും മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കൂറ്റൻ കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ മെയ്‍വഴക്കത്തോടെ ഒടിഞ്ഞു തിരഞ്ഞു പോകുന്നതു കാണാൻ പലപ്പോഴും അതിലെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ അരികുമാറ്റി നിർത്താറുണ്ട്. കൊമ്മാടിയിൽ ഈ സർക്കസ് പതിവു കാഴ്ചയാണ്. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒടിഞ്ഞുമടങ്ങി ഫാക്ടറി മുറ്റത്തെത്തുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കഴിവു സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ.

കയർ ഫാക്ടറിയുടെ ഇത്തിരി മുറ്റത്ത്, അടുത്തടുത്തു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നൂണുകടക്കുന്ന കൂറ്റൻ ട്രെയിലറുകളും കണ്ടെയ്നർ ലോറികളും. മരങ്ങളെ തൊട്ടു, തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ വിദഗ്ധമായി വലിയ വാഹനങ്ങൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോടും വളച്ചും തിരിച്ചും കൊണ്ടുപോകാൻ അതിവിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാർക്കേ കഴിയൂ. യുണൈറ്റഡ് കയർ ഫാക്ടറീസിലെ ഡ്രൈവർമാർ ആ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ്.

എന്തിനിത്ര പാടുപെടണം? ആ മരങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ പോരേ? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പറ്റില്ല. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച സ്ഥാപകനോടുള്ള പ്രതിജ്ഞ പോലെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും തുടരുന്ന നിഷ്ഠയുടെ ഫലമാണ് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മരങ്ങൾ. അവയെ അവഗണിക്കാത്തതാണ് ഈ വ്യവസായം. ആലപ്പുഴയിൽ 1924ൽ പി.വി.ഗോപാലൻ എന്ന കയർ വ്യവസായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കയർ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. പിന്നീട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് യുണൈറ്റഡ് എന്നായെങ്കിലും മരങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഗോപാലന്റെ മക്കൾ ബാബു ഗോപാലും ഭൂപതി ഗോപാലും സലിം ഗോപാലും തുടർന്നു.

മൂന്നാം തലമുറയിലെ വിശാഖും വിഷ്ണുരാജും ബിസിനസിലുണ്ട്. അവർക്കുമാകില്ല ആ മരങ്ങളില്ലാത്ത ഫാക്ടറി മുറ്റം സങ്കൽപിക്കാൻ. കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നടുന്നതല്ലാതെ ബിസിനസിന്റെ സൗകര്യത്തിനായി ഒന്നും ഈ കുടുംബം മുറിക്കുന്നില്ല. കൊമ്മാടിയിലേതു കൂടാതെ രണ്ടു യൂണിറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് യുണൈറ്റഡിന്. അവിടെയും മരങ്ങൾക്കു വഴിയൊതുങ്ങിയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുന്നത്.

കയർ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല വെയിൽ വേണം. ഫാക്ടറി വളപ്പിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ വെയിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ, ഉടമകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല. വൻ തുക മുടക്കി ഡ്രയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നത്.

വലിയ വണ്ടി ഒടിച്ചു മടക്കി അകത്തു കയറ്റിയിറക്കി വാഹനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ഡ്രൈവർ രാജേഷിന് ഇതൊക്കെ നിസാരം. കാലമെത്രയായി മരങ്ങളെ നോവിക്കാതെ മുട്ടിയുരുമ്മി ഈ വാഹനങ്ങൾ അകത്തോട്ടു പുറത്തോട്ടും ഇറങ്ങുന്നു.

വ്യവസായങ്ങൾക്കു പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമില്ലെന്ന പരാതിയും മരംമുറിയും വിവാദമാകുന്ന കാലത്ത് മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വ്യവസായം നടത്താമെന്ന പാഠമല്ലേ ഈ ഫാക്ടറി മുറ്റത്തെ മരങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ട്രെയിലറുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

English Summary: Behind the curious sight of container lorries weaving through trees - story of Kommadi's green road