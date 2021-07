ഹിമാചലിൽ അതിശക്തമായ മഴ; ധർമശാലയിൽ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം, കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ!

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ധർമശാലയിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം . ധർമശാലയിലെ ഭാഗ്സു ഗ്രാമത്തിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.

കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി. വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കാറുകൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളും കടകളുമടക്കം നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മഞ്ചി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഷിംല ജില്ലയിലെ ഝാക്രിയൽ ദേശീയ പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി..



വരുംദിവസങ്ങളിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ സമതലങ്ങളിലും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് . 14, 15 തീയതികളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അതേസമയം രാജസ്ഥാനിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമായി ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഇരുപതോളം പേർ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ ഏതാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞദിവസം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Flash floods due to heavy rainfall sweep away cars in Himachal Pradesh's Dharamshala