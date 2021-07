ജൈവവാതകം കണ്ടെത്തി; പുറത്തുകാണാത്ത രീതിയിൽ സമുദ്രങ്ങളും തടാകങ്ങളും, ശനിയുടെ ചന്ദ്രനടിയിൽ ജീവനുണ്ടോ?

ശനിയുടെ ചന്ദ്രൻമാരിൽ വലുപ്പം കൊണ്ട് ആറാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന എൻസെലാദസിൽ മീഥെയ്ൻ വാതകം കണ്ടെത്തി. ഇത് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ ജീവനുണ്ടാകാനുളള സാധ്യതയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് ഒരുവിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 127 കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൻസെലാദസിൽ മുൻപ് കസീനി ദൗത്യം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ചാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പാറകൊണ്ടുള്ള ഉൾക്കാമ്പിനും ഐസ് കൊണ്ടുള്ള പുറം പ്രതലത്തിനുമിടയിൽ പുറത്തുകാണാത്ത രീതിയിൽ സമുദ്രങ്ങളും തടാകങ്ങളും എൻസെലാദസിലുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ജീവനുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ മേഖലയിലാണ്.

ഇടയ്ക്ക് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പുറന്തോടിലെ വിടവുകളിൽ കൂടി ഒരു ജെറ്റുപോലെ പുറത്തേക്കു തെറിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാടുയരത്തിൽ ആകാശത്തോളം എത്തിനിൽക്കും. ഇങ്ങനെ തെറിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ രാസഘടന പണ്ട് കാസിനി കണ്ടെത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇതു വിലയിരുത്തിയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ മീഥെയ്‌ന്റെ അംശമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളത്തിൽ വലിയ അളവിൽ മീഥെയ്ൻ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ അരിസോണ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

ഭൂമിയിൽ ഓക്ജൻ വേണ്ടാത്ത, അനയ്‌റോബിക് ബാക്ടീരികളാണു മീഥെയ്ൻ പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളാണോ എൻസെലാദസിലും മീഥെയ്‌നു പിന്നിൽ കാരണമാകുന്നതെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ.സാധാരണ രീതിയിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന മീഥെയ്‌ന്റെ അളവിനപ്പുറമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതു ജൈവികമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നും പല വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡ് തന്മാത്രകളും കണ്ടെത്തി.

വായുഭീമൻമാരിലൊന്നായ ശനിഗ്രഹം വാസയോഗ്യമല്ലെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവസാധ്യത പലപ്പോളും സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനിൽ നേരത്തെ നടന്ന ചില പഠനങ്ങൾ ജീവനുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൽപിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യരാശിക്ക് ശനി ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി വിസ്മയങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രദൗത്യമായിരുന്നു നാസയുടെ കസീനി. 1997 ഒക്ടോബറിൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൗത്യം 19 വർഷം പ്രവർത്തിച്ച് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും ഡേറ്റയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. ശനിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രഫർ എന്നു പിൽക്കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കസീനി ഒടുവിൽ 2017 സെപ്റ്റംബർ 15നു ശനിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങി നശിച്ചു.

English Summary: Methane Found on Saturn's Moon Indicates Life's 'Very Likely'