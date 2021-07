പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ അപകടകരമാം വിധം വർധിക്കുന്നു; വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഭൂമിയുടെ നാശത്തിലേക്കോ?

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിക്കു ശേഷം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ നിത്യസംഭവമാണെന്ന് പറയാം. വലിയ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലാത്തവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യം പോലും ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞു. സുനാമി, പലപേരുകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലായി നിഗൂഢ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഇതിനോട് ചേർത്തു വായിക്കാം. കൊറോണാ മഹാമാരിയിൽ ലോകമാകെ ഭീതിയിൽ കഴിയുമ്പോഴും പക്ഷേ അതിലും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഭൂമി കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.

1960 നു ശേഷമാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ വർധിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. 1990 ന് ശേഷമാകട്ടെ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ 35 ശതമാനം വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 60000 പേർക്ക് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ . ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളെ വിഴുങ്ങിയ സുനാമി അടക്കമുള്ളവ ഇക്കാലയളവിലാണുണ്ടായത്. നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പം, വിവിധ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഉഷ്ണക്കാറ്റ്, ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിലെ വരൾച്ച, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങളുടെ പട്ടിക നീളും. ഇവയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ഉരുൾപ്പൊട്ടലും തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും.

കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ 11000 പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്ക്. 20 ദശലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ 3.6 ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമാണ് ഇവ വരുത്തിവച്ചത്. 2018 ൽ മാത്രം കൊടുങ്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച കാട്ടുതീ എന്നിവയെ തുടർന്ന് 108 ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ജീവനോപാധികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2010 നും 19 നും ഇടയിലുള്ള കണക്കു പരിശോധിച്ചാൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ 9% അധികമായിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും ഭൂവിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും തന്നെയാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ തുടങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാൽ ഭൂമിയുടെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുകയും കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നെറുക മുതൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ വരെ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമായി കഴിഞ്ഞു. അതിശൈത്യ മേഖലകളിലെ മഞ്ഞുരുക്കം മൂലം സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവും ഭൂമിക്കുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ഭൗമ ഉച്ചകോടികളുമെല്ലാം ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി തുടരുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ലോകത്തിന് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വക നൽകുന്നതല്ല പഠനറിപ്പോർട്ടുകൾ. വരുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും അതുമൂലമുള്ള മരണങ്ങളും 50 ശതമാനം വരെ വർധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ. ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ നിലവിലുള്ള ഏക മാർഗം അവ മുൻകൂട്ടി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അപ്പോഴും ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലുമൊന്നും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനോ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

