തിമിംഗല ‘ഛർദിൽ’ അല്ല ആംബർഗ്രിസ്; എന്താണ് ആ ‘അമൂല്യ നിധിക്കു’ പിന്നിലെ സത്യം?

‘ആംബർഗ്രിസ് തിമിംഗല ഛർദിലല്ല. കൃത്യസമയത്തു ഛർദിച്ചു കളയാൻ തിമിംഗലത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആംബർഗ്രിസ് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.’ പറയുന്നത്, ഡോ.എ. ബിജുകുമാർ, കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മേധാവി. സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിലും പരിസ്ഥിതി പഠനപ്രവർ‍ത്തനങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ മുൻ നിരയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. മനോരമ ഓൺലൈനിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ആംബർഗ്രിസിന്റെയും തിമിംഗല ഗവേഷണത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്നു.

ഡോ.എ. ബിജുകുമാർ

എന്താണ് ആംബർഗ്രിസ്?



തൃശൂരിൽ, 30 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ആംബർഗ്രിസുമായി 3 പേരെ പിടികൂടിയതു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിൽ, തിമിംഗല ഛർദിയെന്നാണ് ആംബർഗ്രിസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പൊതുവേ, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ആംബർഗ്രിസിനെ തിമിംഗലം ഛർദിക്കുന്ന വസ്തുവെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ, യാഥാർഥ്യം അതല്ല. സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെയും പിഗ്മി സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെയും ചെറുകുടലും മലാശയവും വഴി ആംബർഗ്രിസ് വിസർജിക്കപ്പെടുകയാണ്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ കുടലിൽ ദഹനപ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപന്നമാണിത്.



വംശനാശത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന എണ്ണത്തിമിംഗലത്തിൽ (സ്പേം തിമിംഗലം – ഫിസെറ്റർ മാക്രോസെഫാലസ്, Physeter macrocephalus) നിന്നാണിവ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത്. എണ്ണത്തിമിംഗലത്തിന്റെ കുടലിൽ രോഗനിദാനവസ്തുവായി (കോപ്രോലിത്ത്) രൂപം കൊള്ളുന്നതാണിത്. ആൺ, പെൺ എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളിലും, അപൂർവമായി കുള്ളൻ (പിഗ്മി) എണ്ണത്തിമിംഗലത്തിലും (കോഗിയ ബ്രെവിസെപ്സ്) ആംബർഗ്രിസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.



എന്തുകൊണ്ട് എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളിൽ മാത്രം?



എണ്ണത്തിമിംഗലം

എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളുടെ പ്രധാന ആഹാരം കണവയും കൂന്തലും ആണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു തിമിംഗലത്തിന് ഒരു ദിവസം ഒരു ടൺ വരെ കണവ അകത്താക്കാൻ കഴിയും. പശുക്കളെ പോലെ എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങൾക്കും ആമാശയത്തിൽ 4 അറകളുണ്ട്. ഒരു അറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കു കടന്നുപോകുന്ന കണവ വഴിയിലുടനീളം ദഹനപ്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നു. എന്നാൽ കണവയുടെ ശരീരത്തിലെ ദഹിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളായ ചുണ്ട് അഥവാ കൊക്ക്, നാക്ക് അഥവാ പേന (internal shell) എന്നിവ ആമാശയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ, ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ അപ്പപ്പോൾ ഛർദിക്കുകയാണു പതിവ്. ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ഈ മിശ്രിതമാണു യഥാർഥ തിമിംഗല ഛർദി. ഇത് ആംബർഗ്രിസ് അല്ല.



എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനം എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളിൽ, ദഹിക്കാത്ത കണവച്ചുണ്ടുകളും മറ്റും ചെറുകുടലിൽ എത്തിപ്പെടും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൂർത്ത മുനകളുള്ള ഇവ അതിലോലമായ കുടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരഞ്ഞ് അതിന്റെ അന്തസ്ഥരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ഇതിനു പ്രതികരണമെന്ന നിലയിൽ, കുടൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് അഥവാ കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയ വസ്തുവിനെ സ്രവിപ്പിക്കും. ഇത് ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കണവനാക്കിനു മീതെ പാട പോലെ പടരുകയും അതിനെ മൃദുവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്, തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും.



ചെറുകുടൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഇതു ക്രമേണെ കട്ടിയാവുകയും ഉറപ്പുള്ള വസ്തുവാകുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രക്രിയകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും മലാശയത്തിൽ വച്ച് നിരവധി പാളികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ഇവ ക്രമേണ വലുതാവുകയും പിന്നീട് ആംബർഗ്രിസ് ആവുകയും ചെയ്യും.



എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളിൽ ചെറുകുടലിൽ ദഹിക്കപ്പെടാതെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കണവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കുടലിലെ സ്രവങ്ങൾ, വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്നു പാറപോലുള്ള വസ്തുവാകുന്നതാണ് ആംബർഗ്രിസ്.

പുറന്തള്ളുന്നതെങ്ങനെ?



വിസർജ്യത്തോടൊപ്പം പുറന്തള്ളുകയാണു പതിവ്. പക്ഷേ, വളരെ വലുതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതു സാധിക്കാതെ വരും. ഇതോടെ, മലാശയത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുകയും മലാശയം പൊട്ടി തിമിംഗലം ചാവുന്നതോടെ പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ, തിമിംഗലം സ്വാഭാവികമായി ചത്ത്, ശരീരം ചീയുമ്പോൾ പുറത്തെത്തും.



അപൂർവ വസ്തുവായതെന്തു കൊണ്ട്?



വെറും ഒരു ശതമാനം എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആംബർഗ്രിസ് അപൂർവവസ്തുവാണ്. കടൽവെള്ളത്തേക്കാൾ അൽപം സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ, ആംബർഗ്രിസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിയും മുങ്ങിയും കടലിൽ ഒഴുകിനടക്കും. ഇതിനിടയിൽ, മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമാവും. ഉപ്പുവെള്ളത്താൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടും. സൂര്യപ്രകാശത്താൽ നിരവധി ഭ്രംശങ്ങൾക്കും വിധേയമാകും. തിരമാലകളും ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങൾ ഇവയെ എവിടെ എത്തിക്കും എന്നു പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആംബർഗ്രിസിന്റെ സാന്നിധ്യം അധികമാവും. ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിലും കേരള തീരത്തും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അപൂർവമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ആംബർഗ്രിസ് നമ്മുടെ തീരങ്ങളിലും വിരളമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സുഗന്ധമില്ലാത്ത ആംബർഗ്രിസ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ?



കടലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആംബർഗ്രിസ് കൂടുതൽ ദൃഢവും മലത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ളതും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി, ഒരുപക്ഷേ പതിറ്റാണ്ടുകളായി, കടലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവ മൃദുവാകുകയും സങ്കീർണ്ണമായ വാസനകൾ (നല്ല പുകയില, പഴകിയ തടി, കടൽ പായൽ, ചന്ദനം, തുടങ്ങിയവയുടെ) ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നവയെ ‘ബോഡി ആംബർഗ്രിസ്’ എന്നും കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയെ ‘ഫ്ലോട്ട്സം’ എന്നും പ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ തീരത്ത് എത്തുന്നവയെ ‘ജെറ്റ്സം’ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ടെർപീൻ വിഭാഗത്തിൽ (രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ) പെടുന്ന ആംബ്രിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അംബ്രോക്സാനും ആംബ്രിനോലും ആംബർഗ്രിസിനു പ്രത്യേക ഗന്ധം നൽകുന്നു. ജൈവസംയുക്തമായ സ്റ്റിറോളുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ബയോസിന്തറ്റിക് സംവിധാനം വഴിയാണ് ആംബ്രിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.



ആംബ്രിനു മണമില്ല. കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ, ആംബർഗ്രിസ് പതിയെ അംബ്രിൻ സുഗന്ധമുള്ള സംയുക്തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായ മിശ്രിതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതിലൊന്ന് പുകയിലയുടെ ഗന്ധമുള്ള ഡൈഹൈഡ്രോ-ഗാമ-അയണോൺ ആണ്. മറ്റൊന്ന് സമുദ്രജലം പോലെ മണക്കുന്ന ബ്യൂട്ടനാലിന്റെ വകഭേദമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ആൽഫ-ആംബ്രിനോൾ ആണ്. ആംബർഗ്രിസ് ഓക്സൈഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നാഫ്തോഫുറാനും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുഗന്ധദ്രവ്യവിപണിയിൽ ആംബർഗ്രിസിന് ആവശ്യകത എറിയതിനാൽ ഗുണനിലവാരമനുസരിച്ച് ഒരു കിലോക്ക് ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ 1.5 കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കള്ളക്കടത്തും ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളും സാധാരണമാണ്.



പകരം വയ്ക്കാൻ സിന്തറ്റിക് ആംബർഗ്രിസ്?



ആംബർഗ്രിസ് പോലെ മണക്കുന്ന കൃത്രിമ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ രസതന്ത്രജ്ഞർ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആംബ്രോക്സ്, സിനാംബ്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയ വ്യാപാരനാമങ്ങളുള്ള തന്മാത്രകൾ ആംബർഗ്രിസിനു പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരു രാസവസ്തുവിനും യഥാർഥ ആംബർഗ്രിസന്റെ നിലവാരത്തിനടുത്തെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണു സുഗന്ധ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ധാരണ. അതിനാൽ, തിമിംഗലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആംബർഗ്രിസിന് ഇന്നും ഉയർന്ന മൂല്യം തന്നെ.



നിയമവശങ്ങൾ?



ആംബർഗ്രിസ് വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശേഖരണവും വിൽപനയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പല തരത്തിലാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആംബർഗ്രിസും തിമിംഗലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് അനുവദനീയമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരക്കരാർ (CITES) അനുസരിച്ച് ആംബർഗ്രിസ് വ്യാപാരം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാലദ്വീപ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപാരം തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ സംരക്ഷണ പട്ടിക (ഷെഡ്യൂൾ) രണ്ടിലാണ് എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



ആംബർഗ്രിസ് ഇവയുടെ ഒരു വിസർജ്യവസ്തുവെന്ന നിലയിൽ കണക്കിലെടുത്താലും നിയമത്തിൽ ‘സംസ്കരിക്കാത്ത ട്രോഫി’ (uncured trophy) എന്ന നിലയിൽ ആംബർഗ്രിസ് പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആംബർഗ്രിസോ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളോ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും വ്യാപാരം നടത്തുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ആംബർഗ്രിസ് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുവാണെന്നും അതു ശേഖരിക്കുന്നതിനു തിമിംഗലങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്നും അവ ശേഖരിക്കാനും വിൽക്കാനും മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ അനുവാദം വേണമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആംബർഗ്രിസ് ചില അസുലഭ ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ആംബർഗ്രിസിനുവേണ്ടി എണ്ണത്തിമിംഗലങ്ങളെ അടുത്തകാലത്തു വേട്ടയാടിയതായി രേഖയില്ലെങ്കിലും മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ നിയന്ത്രണം തുടരുക തന്നെ വേണം.



ഉപയോഗങ്ങൾ?



ഔഷധങ്ങളിലും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലും ആയിരം വർഷത്തിലേറെയായി ആംബർഗ്രിസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണു രേഖകൾ. സുഗന്ധം കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കാനാണു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലയുണ്ട്, ‘പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണ’മെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ആംബർഗ്രിസിന്.



ചരിത്രം?



ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബ് സഞ്ചാരിയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകൾക്കിടയിൽ ആംബർഗ്രിസ് വ്യാപാരം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളായ ‘അംബാര’, ‘ആംബർ’ എന്നീ പേരുകളിൽ സംസ്കൃത പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇവയെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൽസ് ഓഫ് മാർക്കോ പോളോ (എഡി 1300) ആംബർഗ്രിസിനും എണ്ണയ്ക്കും തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തിമിംഗലവേട്ടക്കാർ സ്വീകരിച്ച രീതികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, ആയുർവേദത്തിലും യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലും മരുന്നുകളിലും ആംബർഗിസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.



കടലിലെ മറ്റു നിധികൾ?



ഇതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റൊരു നിധി കടലിലില്ല. കടൽവെള്ളരിയും കടൽക്കുതിരയും ധാരാളമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കടൽവെള്ളരി സൂപ്പുണ്ടാക്കാനും കടൽക്കുതിര ചൈനീസ് മരുന്നുകളിൽ ചേർക്കാനുമാണു വേട്ടയാടുന്നത്. കടൽക്കുതിരകളെ പണ്ട്, ഇന്ത്യ ധാരാളമായി കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. കള്ളക്കടത്തിനു വേണ്ടി വേട്ടയാടൽ വ്യാപകമായതോടെ, 2 ഇനങ്ങളെയും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കുകയാണ്.



തിമിംഗല ഗവേഷണത്തെപ്പറ്റി?



അറബിക്കടലിലെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ ദേശാടനത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒമാന്‍ തീരത്തു റേഡിയോ ട്രാക്കിങ് നടത്തിയ 24 കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പെൺ തിമിംഗലം ഗോവ, കേരളം തീരം വഴി ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറിലെത്തുകയും അവിടെ 15 ദിവസം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതു പിന്നീടു തിരിച്ചുപോയി. ഇവയുടെ ശബ്ദം 100 കിലോമീറ്റർ വരെ എത്തും. മനുഷ്യനും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവയുടെ ദേശാടനത്തിന്റെ പഠനത്തിനായി, വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീലത്തിമിംഗലങ്ങളും കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളുടെയും ദേശാടന പാത അറബിക്കടലിലിൽ, കേരള തീരം വഴിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യവും പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.



