ഗ്യാലക്സി ഫ്രോഗ്: മലയാളി ഗവേഷകന്‍ കണ്ടെത്തിയത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ തവളയെ!

ജൈവവൈവിധ്യത്താല്‍ സമ്പന്നമായ മേഖലയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുതല്‍ കേരളം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകള്‍. ഇതില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്‍റെ അതിര്‍ത്തിയുള്‍പ്പെടുന്ന സഹ്യാദ്രി പര്‍വത നിരകള്‍ ഒട്ടേറ അപൂര്‍വ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസമേഖലയാണ്. സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചെറു ജീവികളും ഇഴജന്തുക്കളും പറവകളും വരെ ഈ ജൈവവൈവിധ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അതേസമയം തന്നെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധികളാല്‍ ഈ ജൈവസസ്യവൈവിധ്യം ഇന്ന് വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു അപൂര്‍വയിനം തവളയെ ഒരു മലയാളി ഗവേഷകന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അതിനെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും.

ആകാശഗംഗയെ ശരീരത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച തവള



ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള തവള വര്‍ഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഗ്യാലക്സി ഫ്രോഗ് അഥവാ ആകാശഗംഗ തവള. 1878 ലാണ് മെലാനോബെട്രാകസ് ഇന്‍ഡികസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ തവളയെ കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് 50 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വാല്‍പാറയിലും, 1997 ല്‍ പെരിയാര്‍ കടുവാ സങ്കേതത്തിലും, 2004 ല്‍ മതികെട്ടാനിലും ഈ തവളയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരിമിതമായ മേഖലകളില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടും ആവാസമേഖലകള്‍ നിരന്തരം ഭീഷണിയിലാകുന്നത് മൂലവും ഈ തവളകളുടെ നിലനില്‍പ് എല്ലായ്പോഴും ഭീഷണിയിലായിരുന്നു.

കേരളാ ഫോറസ്റ്റ് റിസേര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകനായ രാജ്കുമാര്‍ കെ. പി

2014 ലാണ് കേരളാ ഫോറസ്റ്റ് റിസേര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകനായ രാജ്കുമാര്‍ കെ. പി ഈ തവളയെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മറയൂരിലെ പര്യടനത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്‍ അന്ന് ഈ തവളയുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചോ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ 2019 ല്‍ മതികെട്ടാനില്‍ ഇതേ തവള വര്‍ഗത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്കുമാറിന് വ്യക്തമായ ധാരണ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലാണ് ഗാലക്സി ഫ്രോഗ് എന്ന ഈ തവള വര്‍ഗത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംരക്ഷിത പദവിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നതും.

അംബാസിഡറായി മാറിയ തവളകള്‍



പല ഘട്ടങ്ങളിലും വംശനാശം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഈ ജീവികളെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2014 ലെ കണ്ടെത്തലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവികളെയും അവ നിലനില്‍ക്കുന്ന ജൈവവ്യവസ്ഥയേയും ഇനിയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടമേഖലയുടെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ജീവികളില്‍ ഒന്നായി ഈ ഗാലക്സി തവളകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നില്‍ ഈ ജീവികളുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കാനും രാജ്കുമാര്‍ കെ പി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിർണായകമായിരുന്നു.

ഫ്ലാഗ്ഷിപ് സ്പീഷീസ്



ഗ്യാലക്സി ഫ്രോഗ്

ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ജീവികളെന്നത് ഒരു മേഖലയുടെ ആകെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആ മേഖലയുടെ അംബാസിഡറായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അതേ മേഖലയിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവികള്‍ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവര്‍ഗങ്ങളായിരിക്കും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ജീവികളായി ഈ തവള വര്‍ഗത്തെ ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. പശ്ചമിഘട്ടത്തിന്‍റെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഗാലക്സി തവളകളെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ജീവികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ നടപടിയിലൂടെ ഈ ജീവിവര്‍ഗത്തിന്‍റെയും അതിന്‍റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും സാധിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഉഭയജീവി വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ജീവിയാണ് ഗാലക്സി തവളകള്‍, കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തേതും. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ തന്നെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള രൂപമാണ് ഈ തവളകളുടെയും. കറുപ്പില്‍ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള വലിയ പാടുകളും, ഇളം നീല നിറമുള്ള ചെറിയ പാടുകളുമാണ് ഇവയുടെ ശരീരത്തില്‍കാണാനാകുക. കറുത്ത തൊലിയില്‍ ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ പാടുകള്‍ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഓർമിപ്പിയ്ക്കും. ഇതിനാലാണ് ഗാലക്സി അഥവാ ആകാശഗംഗ എന്ന പേര് ഈ തവളകള്‍ക്ക് നല്‍കിയതും.

English Summary: Galaxy Frog: The flagship species in Kerala that must be conserved