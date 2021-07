മഞ്ഞുരുക്കം തടയാൻ അറ്റകൈ പ്രയോഗം: മഞ്ഞുപാളിയെ പുതപ്പിച്ച് ഇറ്റലി, വിഡിയോ!

പകാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ചൂട് കൂടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക അടക്കം മഞ്ഞുമൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചില്ലറയല്ല. ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി വൻതോതിൽ പലയിടങ്ങളിലും മഞ്ഞുരുകുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെതന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഗുരുതര പ്രശ്നത്തിന് തങ്ങളാലാവും വിധം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു കൂട്ടം കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ . പ്രെസെന മഞ്ഞുമലയിലെ മഞ്ഞുരുക്കം തടയാൻ തുണികൊണ്ട് ഈ പ്രദേശമാകെ പുതപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം.

സൂര്യരശ്മികൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തുണിയാണ് മഞ്ഞുപാളിയെ പൊതിയാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചൂട് അധികമായി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ കാറുകളിൽ സിൽവർ ഗാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു സമാനമായ ഫലമാണ് മഞ്ഞുപാളിയെ തുണികൊണ്ട് മൂടുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് മഞ്ഞുമലയിലെ 70% മഞ്ഞും ഇത്തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

അഞ്ചു മീറ്റർ വീതിയും 70 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള നീളൻ തുണികൾ പ്രത്യേകമായി നിർമിച്ചെടുത്താണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമലയുടെ 1,20,000ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശം ഇത്തരത്തിൽ മൂടിയിടും. പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസക്കാലം വേണ്ടിവരും. 2008 മുതൽ ഇതേ രീതിയിൽ മഞ്ഞുപാളി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ .

Grabimage from video shared on Youtube by Reuters

ആഗോളതാപനം എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണ് എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് അതിശൈത്യ മേഖലകളിലെ മഞ്ഞുരുക്കമെന്ന് ട്രെൻഡോ സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിലെ ഗ്ലേഷ്യോളജിസ്റ്റായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ കസാറോട്ടോ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾകൊണ്ട് അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് മഞ്ഞുരുക്കമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെന്താകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മഞ്ഞുപാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അവ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

English Summary: Italy covers shrinking glacier to save it from summer heat