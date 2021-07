പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്; 50 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം, കാരണം?

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ 50 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 188 ആയി. ജർമനിയിൽ മാത്രം 157 പേർ മരിച്ചു. ബൽജിയത്തിൽ 31 പേരും. ഒഴുകിപ്പോയ വാഹനങ്ങളിലും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലും കുടുങ്ങിയവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഒപ്പം അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നതും കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗമിക്കുന്നു.

എല്ലാം 15 നിമിഷം കൊണ്ട് വെളളത്തിനടിയിലായി. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ്, ഓഫിസ്, അയൽവാസികളുടെ വീട് എല്ലാം. എല്ലായിടവും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’– പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ജർമനിയിലെ റൈൻലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ ബഡ് നോയ്നാറിലെ അഗ്രോൺ എന്ന 21കാരന്റെ വാക്കുകളാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി പെയ്തിറങ്ങിയ പേമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ 188 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. പ്രളയം കൂടുതൽ ദുരന്തം വിതച്ച പടിഞ്ഞാറൻ ജർമനിയിൽ നിരവധി പേരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ദൃശമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വീടുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. വെള്ളമിറങ്ങിയ തെരുവോരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടമായി ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായി മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ചില ജില്ലകൾ പൂർണമായും നശിച്ചു. പ്രളയം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച റൈൻ‌ലാൻ‌ഡ്-പാലറ്റിനേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തെ അവൈയ്‌ലർ ജില്ലയിൽ നിരവധി വീടുകൾ നാമാവശേഷമായി. സുനാമിയോടാണ് ഈ ഭീകരതയെ ജനങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തത്.

‘കാറുകൾ, കാരവനുകൾ എല്ലാം വെളളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ വേരൊടെ പിഴുതുപോയി, വീടുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല. യുദ്ധമേഖല പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ’– ജർമനിയിലെ ഷോൾഡ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന 65 വയസ്സുകാരനായ ഹാൻസ് ഡൈറ്റർ രാജ്യാന്തര വാർത്ത ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.



മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. 1300 പേരെ കാണാതായി. ജർമനിയുടെ അയൽരാജ്യമായ ബെൽജിയത്തിൽ ഇതുവരെ 27 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുപതോളം പേരെ ഇവിടെ കാണാതായി. ജർമൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് ബൽജിയത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായത്.

ദുരന്തബാധിതർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് ജർമനിയുടെ ചാൻസലർ അംഗല മെർക്കൽ പറഞ്ഞു. ആഗോള താപനത്തെ തുടർന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയത്തിനിടയാക്കിയതെന്നു കരുതുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിന് ജർമനി കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജർമനിയിലെ റൈൻലാൻഡ് പലാറ്റിനേറ്റ്, നോർത്ത് റൈൻ വെസ്റ്റ്ഫാലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബൽജിയത്തിലുമാണ് കനത്ത നാശമുണ്ടായത്. നെതർലൻഡ്സ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ലക്സംബർഗ്, ബവേറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പ്രളയക്കെടുതിയിലായി.



