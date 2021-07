ഹരിയാനയിലെ ഗുഹയില്‍ കണ്ടെത്തിയത് വിചിത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ; പഴക്കം ഒരു ലക്ഷം വർഷം!

ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള മാൻഗർ ബനി ഗുഹകളിൽ കഴിഞ്ഞ മേയ്മാസം കണ്ടെത്തിയ ഗുഹാചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഗുഹകളുടെ പ്രായം നിർണയിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. ചരിത്രഗവേഷകരുടെയും ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും അഭിപ്രായപ്രകാരം ഈ ഗുഹകൾ ഒരു ലക്ഷം വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് ഹരിയാന ആർക്കയോളജി ഡിപ്പാർട്‌മെന്റ് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ബനനി ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സുനിൽ ഹർസാനയാണ് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഗുഹാപാളികളിൽ ചുവപ്പും മറ്റുനിറങ്ങളിലും കോറിയിട്ട വിചിത്ര ചിഹ്നങ്ങളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ. ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിദഗ്ധർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ആരവല്ലി നിരകളിൽ ദീർഘകാലമായി ഹർസാന ജൈവസമ്പത്തിനെപ്പറ്റി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ഇതിനിടയിലാണു ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയും ഇവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.ഇതെത്തുടർന്നാണ് ആർക്കയോളജി വിദഗ്ധർ സംഭവത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്.

എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാൻഗർ ബനി ഗുഹകൾ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത മേഖലയിലാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകളോ വിനോദസഞ്ചാരികളോ പോകുന്നതും കുറവാണ്. ഇതു മൂലമാകാം ചിത്രങ്ങൾ യാതൊരു കേടുപാടുകളുമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്തതെന്നു ഹർസാന പറയുന്നു.

ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഹരിയാനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാദ്യമാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. പാലിയോലിഥിക് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണ് ഇവയെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. ആരവല്ലിയിൽ നിന്നു മുൻപ് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണിയായുധങ്ങളും പാത്രങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പുരാതന കാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ ഒരു ജനവാസമേഖല നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.

ഇതെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മേഖലയ്ക്കു സുരക്ഷ ഒരുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഹരിയാന ആർക്കയോളജിക്കൽ വിഭാഗം. മധ്യപ്രദേശിലെ അതിപുരാതനവും വിഖ്യാതവുമായ ഭിംബേധ്ക ഗുഹകൾക്കു സമാനമാണ് മാൻഗർ ബനിയെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഭാവിയിൽ മേഖലയിൽ പുരാവസ്തു ഖനനം, മാപ്പിങ്, കാർബൺ ഡേറ്റിങ്, സ്‌പെടക്ട്രോമെട്രി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം തുടരാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

